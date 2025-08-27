Herečka Ljuba Krbová, kterou mohou znát diváci především z účinkování v oblíbeném seriálu Ulice, má za manžela slavného knižního autora.
Herečka Ljuba Krbová, známá především z televizních obrazovek a divadelních prken, neměla v minulosti v lásce příliš štěstí. Dvakrát se vdala, dvakrát se rozvedla a dlouho to vypadalo, že jí osud nepřeje. Až s přibývajícími lety se karta obrátila – životní oporu nakonec našla v novináři a spisovateli Ondřeji Neffovi, zakladateli legendárního internetového deníku Neviditelný pes.
Ljuba Krbová v lásce zprvu štěstí neměla
Ljuba Krbová, kterou mohou diváci už téměř dvacet let vídat na televizních obrazovkách v seriálu Ulice, neměla v lásce zrovna dvakrát štěstí. Jejím prvním manželem byl ortoped Ivan Landor, s nímž přivedla na svět dceru Annu Marii. Vztah měl ale mnoho trhlin a ani dcera ho nakonec nedokázala zachránit. A tak časem přišlo na řadu druhé manželství, tentokrát s kameramanem Kristiánem Hynkem. Ani toto manželství však neskončilo šťastně, přesto na rozvod v tomto i minulém manželství nevzpomíná s hořkostí.
„Samozřejmě na mírumilovný rozvod musí být vždycky dva. Naštěstí měly stejný přístup mé protějšky, za což jsem ráda hlavně kvůli dceři,“ popsala tenkrát pro deník AHA! Jak se nakonec ukázalo, rozvod rodičů dceru Ljuby Krbové negativně neovlivnil. Dokonce se svým kamarádům na dětském hřišti chlubila, že mít rozvedené rodiče je super – prý má pak dvoje narozeniny a Vánoce, díky čemuž má více dárků.
Dnes má za muže slavného autora
Jak se nakonec ukázalo, na pravou lásku si musela počkat a nakonec ji našla u spisovatele Ondřeje Neffa. Poznali se v literární kavárně, kde se dali do řeči a nakonec společně skončili nad sklenicí vína. Krátce po setkání Ondřej odjel na dovolenou, zatímco Ljuba jela s dcerou na kola. Zůstávali ale stále v kontaktu a jak Ljuba sama popsala, prý se do něj zamilovala díky SMS zprávám. „On byl tak vtipnej, že jsem se do něj zamilovala přes SMS. Ty SMS jsem si přepsala a mám je pořád schované,“ popsala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Netrvalo dlouho a z kamarádství se stala velká láska, která nakonec v roce 2008 skončila manželstvím. Společně prý tvoří velmi silný pár, který se navzájem doplňuje a má plno společných zájmů. Pojí je například láska k zahradnictví, cestování a také fotografování. I po 17 letech to mezi nimi skvěle funguje a jak Ljuba popisuje, může za to především to, že se nehádají a dokáží se na všem v klidu dohodnout.
