Exstarosta Řeporyjí nastoupil do kriminálu začátkem července. A i když měl možnost dřívějšího propuštění, rozhodl se sám zůstat ve vězení.
Naši redakci Osobnosti.cz poměrně překvapilo, že se kontroverzní politik a bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný rozhodl nevyužít šanci pro předčasné propuštění a zůstal ve vězení, kde si odpykává trest za opakované porušování zákona. Od 2. července 2025 je svěřencem Vězeňské služby ČR. Soud dřívější podmíněný trest změnil na krátký trest odnětí svobody „natvrdo“ kvůli tomu, že exstarosta řídil pod vlivem pervitinu a dopustil se dalších přestupků.
Krátký trest, dlouhé úvahy
Teoreticky mohl Novotný odejít domů už 16. srpna, tedy zhruba jen po polovině trestu, pokud by využil možnosti podmínečného propuštění. „Pavel mohl jít domů na půlku,“ uvedla jeho sestra Lenka Fialová pro eXtra. „Nechtěl to, chce jít domů bez podmínky, po uplynutí celého trestu.“ Zdá se tedy, že exstarosta si chce odpykat trest poctivě.
Podle Fialové si ale Novotný pobyt ve vězení užívá. „Vím, že se má v pohodě. Hraje šachy nejlépe z celé věznice, přečetl celou knihovnu a neví, co tam bude dělat do konce pobytu,“ přiblížila sestra s lehkým humorem. Denní tisk a knihy mu pomáhají udržovat kontakt se světem, takže se dá s nadsázkou říct, že pro něj nejde o trest v plném slova smyslu, ale spíše o jakési „prázdniny“.
Kontroverzní kariéra
Pavel Novotný se do hledáčku médií dostal jak kvůli své práci starosty, tak i vzhledem k řadě veřejných skandálů. Často se střetl s kritikou za ostré výroky na adresu opozice a za osobní aféry, což často šokovalo veřejnost. Urážel Miloše Zemana, Tomia Okamuru i třeba Felixe Slováčka. Jeho jízda pod vlivem drog byla jen jedním z mnoha incidentů a nakonec vedla k tomu, že soud neměl jinou možnost než předělat podmínku ve skutečný trest odnětí svobody. Podmínka mu byla udělena v roce 2022 za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.
Sám Novotný absolvoval program sociálního výcviku, který zhodnotil jako zajímavý osobnostní rozvoj, ale přesto prohlašoval, že si není jistý, jestli je schopný se vyhnout dalším přestupkům. Domů by se měl vrátit začátkem října, až si odpyká celý trest. Zatím není jasné, jestli po návratu plánuje návrat do politiky, nebo se více zaměří na své soukromí a rodinu. Ačkoliv veřejnost možná očekávala, že bude bojovat o podmínku, jeho přístup ukazuje, že je někdy zajímavější sledovat, jak se lidé mění a jak se vyrovnávají s následky vlastních rozhodnutí.
