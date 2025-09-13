Martin Myšička má krásnou dceru, která se rozhodla taktéž vydat na cestu herectví. Společně dokonce hrají v Dejvickém divadle.
Přestože si herci často přejí, aby se jejich potomci vydali jinou cestou než oni, občas zkrátka jejich touze po herectví nelze poručit. I herec Martin Myšička by byl možná radši, kdyby jeho krásná dcera zvolila jinou profesi, ale ona se rozhodla následovat jeho stopy a zanedlouho zazáří v novém seriálu. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili právě na Marii Annu Myšičkovou.
Střeží si své soukromí
Za herce Martina Myšičku mluví především jeho práce. Ve společnosti se objevuje hlavně kvůli pracovním povinnostem a na rozhovory a informace ze svého osobního života je velmi skoupý. Proto jen málokdo ví, že je tatínkem dcery Marie Anny a vyženěné Barbary. Marie Anna zdědila vlohy pro uměleckou tvorbu po svém tatínkovi a rozhodla se je náležitě zužitkovat.
Vystudovala waldorfskou školu, později se přihlásila na DAMU na obor činohra a postupně začala získávat první zkušenosti s divadlem i televizní kamerou, věnuje se dabingu i rozhlasovým projektům. Baví ji rovněž kreslení, hraje na několik hudebních nástrojů a zvládá i tanec. Nyní působí v Dejvickém divadle, jehož součástí je i její otec. Společně pak hrají ve hře Každý má svou pravdu. Teď se však její možnosti rozšířily. Poprvé má možnost představit se širšímu publiku a dostat se do povědomí veřejnosti.
Objeví se v novém seriálu
Se seriály už má své zkušenosti, nicméně vždy se jednalo o epizodní role, například ve Specialistech či Devadesátkách. Nyní se však objeví v hlavní roli v novém seriálu TV Nova s názvem Milionáři. Příběh pojednává o skupince kolegů pracujících v továrně na hudební nástroje. Každý z nich je jiný, každý z nich se potýká s jinými osobními problémy.
Pak ale jejich životy náhle naberou na obrátkách, kdy po letech sázení vyhrají pohádkovou výhru v loterii. Teď je na každém z nich, jak se k nově nabytému bohatství postaví. Jednu z hlavních postav, svobodnou maminku pracující jako skladnice, ztvární právě Marie Anna Myšičková. Tato mladá dívka má slibně našlápnutou hereckou kariéru a my se jen můžeme těšit na další projekty, v nichž se objeví. Věříme, že jich má před sebou ještě mnoho.
