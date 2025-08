Herečka Jana Paulová cestuje za dcerami po světě. Sama přiznala, že by se životu v zahraničí nebránila. Oblíbila si jižní Asii.

Herečka Jana Paulová má krásnou rodinu, v níž panují idylické vztahy. Nicméně obě její dcery se rozhodly žít v zahraničí, což jí brání vídat se s nimi tak často, jak by chtěla. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, kam po světě se její dcery rozlétly a jak to jejich maminka vnímá.

Má dobrodružnou povahu

Není se čemu divit, že dcery Jany Paulové se rozhodly zkusit štěstí v zahraničí a usadit se tam. Chce to velkou dávku odvahy, ale tu zřejmě obě zdědily po své mamince. Jak herečka sama uvedla v Show Jana Krause, svou dceru Adélu ráda a celkem často navštěvuje až v daleké Indii. Oblíbila si tamní přírodu i obyvatele, je to pro ni velké dobrodružství, kolikrát prý ani netuší, kde bude druhý den spát.

Obecně si velmi oblíbila jižní Asii, navštívila ji už několikrát, se svým manželem zde před lety dokonce založili školu pro sirotky. Sama Paulová přiznává, že dokonce uvažovala, že by se do Asie přestěhovala natrvalo. „Uvažovala jsem o tom, že bych tam žila. Pořád si myslím, že se to jednou může stát, protože ten svět tady mi občas přijde divný a zběsilý,“ přiznala.

Je pyšnou babičkou

Ovšem život v Indii by ji připravil o časté vídání s vnučkou Allegrou Janou, kterou přivedla na svět její druhá dcera Anežka, která s manželem žije na Normanských ostrovech. Ty jsou přece jen o něco blíže než Indie, proto se také Paulová snaží udělat si každý měsíc na pár dní volno, aby mohla svou rodinu, především vnučku, navštívit. Pravidelný kontakt také udržují skrze videohovory, což ale babičce přirozeně nestačí.

Pokud by se tedy měla přesunout z Čech do zahraničí natrvalo, byl by to zřejmě Wales, který není od Prahy tak daleko. Nepřišla by proto ani o své pracovní povinnosti, které by si naplánovala tak, aby to všem vyhovovalo. A co na to její manžel? Paulová se už několikrát nechala slyšet, že její manžel je jejím největším životním štěstím a výhrou.

Seznámili se, když herečce bylo teprve 19 let, brali se v roce 1977 a od té doby se milují. Jejich spokojené manželství tkví v tom, že si věří a jeden druhému dávají volnost pro své záliby, o nichž si pak doma vyprávějí. Jsou si obrovskou oporou.

