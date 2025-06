Alena Schillerová už je desítky let šťastně vdaná. Svého manžela Jaroslava potkala už ve svých 16 letech.

Alena Schillerová se často objevuje v médiích především díky své politické kariéře. Je známá coby bývalá ministryně financí, v poslední době pak také svými výroky a aktivitou na sociálních sítích. Nás na Osobnosti.cz ale zajímal její osobní život. O tom se toho příliš neví. S kým žije? Se svým manželem Jaroslavem jsou spolu už od školy.

Musela se vdávat?

Se svým manželem se poznala už v roce 1980, když jí bylo pouhých 16 let, na plese v Tišnově. Bezstarostného randění si ale příliš dlouho neužili. Na vdavky došlo velmi brzy, protože Schillerová porodila svou dceru už v 18 letech. O začátcích svého manželství mluví velmi realisticky, žádné růžové brýle ani bezstarostné užívání si rodiny.

„Studovali jsme, pořád jsme něco budovali a ten život rychle utíkal, takže nebylo čas řešit nějaké rozbroje. On budoval rodinnou firmičku, já se věnovala práci ve finanční správě, vychovávali jsme děti, budovali jsme dům, pořád bylo co řešit,“ řekla v rozhovoru pro LP-Life.

Jsou však jeden druhému po boku už desítky let. I když jejich manželství má podle Schillerové do ideálu daleko, jsou si navzájem oporou. Manžel chce zůstávat v ústraní a podporuje svou ženu v tichosti. Navzájem si ale do svých pracovních povinností nijak nemluví. Schillerová se věnuje politice, manžel vlastní svou firmu, velkoobchod s papírem a kancelářskými potřebami Bika, kde zároveň působí jako výkonný ředitel.

Firma Bika se také objevila v rodinné kauze, kdy se ve společnosti jejího manžela záhadně objevilo 13 milionů korun, o nichž se ale nijak nevědělo, protože firma nezveřejnila účetní závěrku, což je v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu nikdo nemohl chtít po tehdejší ministryni financí vysvětlení, kde se peníze vzaly. Sám její manžel uvedl, že se jedná o vložené prostředky z prodeje veškerého majetku jeho živnosti, jak uvádí Neovlivní.

Bez smyslu pro humor by to nešlo

Jedním z důvodů, proč jim to takové roky vydrželo, je také Jaroslavův smysl pro humor. Jak Schillerová už několikrát uvedla, není nic horšího než nudný muž. Na svém manželovi tedy nejvíce miluje především jeho smysl pro humor, je prý komediant a život s ním rozhodně není nuda. Kromě toho umí podle Schillerové také výborně vařit. Přesto si její vysoká funkce vybírá svou daň. Nedávno se Schillerová v podcastu Inbox svěřila, že manžel z toho není nadšený. „Čím déle jsem v politice, tím více má toho můj manžel plné zuby, i když mi to zase nedává tak najevo.“

Zdroj: Autorský článek, LP-Life, Neovlivní, Inbox podcast