Agáta Hanychová se rozhodla strávit chvíli klidu daleko od domova, jenže Bali přineslo víc napětí než relaxu. Pavouci, výpadek elektřiny i dětský noční bazén narušili romantickou pohodu s manželem. Přesto si zachovala humor, a ještě stihla změnit vizáž.

Agáta Hanychová si s manželem Miroslavem Dopitou vyrazila na Bali, kam oba rádi unikají od běžného ruchu. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že dovolenou tentokrát neprovázely jen vonné květy a rituály očišťující duši. Místo rajského klidu přišlo hned několik zkoušek. „Tohle dobrodružství si budu pamatovat hodně dlouho,“ poznamenala Agáta, když popisovala scénu plnou hadů, pavouků a nočního šílenství vedlejšího stanu, který obsadila hlučná rodina.

Dobrodružství pod tropickým nebem

Aby toho nebylo málo, resort je ještě potrápil technickými problémy. Když došlo na výpadek elektřiny, situace nabrala až komický nádech. Agáta se na Instagramu podělila o příhodu, jak místní technici opravovali rozvod elektřiny pomocí ručníku. Navzdory těmto momentům si pár užíval i světlé stránky cesty, například tradiční očistný ceremoniál, který Agátu dojal k slzám.

Na chvíli si s Mirkem užívali místo plné duchovní energie, jenže ani ta nestačila na noční koupání dětí od vedle. Následkem nevyspání a komáří invaze se Agáta netajila tím, že příště raději zvolí hotel určený pouze pro dospělé. Celou zkušenost zabalila do sebeironického humoru, jak je u ní zvykem, a i díky tomu dokázala fanoušky pobavit. Přesto se z jejího vyprávění dalo vyčíst, že touha po romantice se letos střetla s realitou přírody i nevyzpytatelností ubytování.

Odpočinek od náročných chvil doma

Oblíbená, i když někdy poněkud kontroverzní influencerka jinak neprožívá zrovna nejjednodušší období. Jednak je poměrně pracovně vytížená, jednak se musí starat o tři děti. „Je to masakr. Včera jsem se zrovna zhroutila, šla jsem plakat k mámě, že už prostě nemůžu. Ještě do toho přestavuju byt. Vlastně dva. Takže je toho teď nějak hodně. Vstávat denně v pět ráno… Jak to vydržet? Je toho teď na mě hodně,“ přiznala před nedávnem v rozhovoru pro IDnes.

A energii jí rozhodně nepřidávají tahanice s Jaromírem Soukupem o jejich dceru Rozárku. Agáta se totiž rozhodla zažádat o úpravu styku, dcerku by ráda dostala do výhradní péče (v tuto chvíli ji mají rodiče ve střídavé péči), takže jsou teď na pořadu dne i soudní přelíčení. Podle slov Hanychové to bude ještě běh na dlouhou trať. Na druhou stranu říká, že to všechno prostě zvládne.

Zdroj: Autorský text, Instagram Agáty Hanychové, IDnes, Super