Herečka Jaroslava Obermaierová je už několik let na svého zdravotně postiženého syna sama. Bývalý manžel byl pro ni velkým omylem.
Herečka Jaroslava Obermaierová byla v době svého mládí půvabnou ženou, která mohla přehazovat nápadníky vidlemi, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Jenže tak dlouho přehrabovala, až zvolila špatně. Za svůj život byla jednou vdaná. Nepovedené manželství, z něhož vzešel zdravotně postižený syn Jaroslav, ji však natolik poznamenalo, že na všechny muže zanevřela.
S kým má herečka syna?
Jaroslava Obermaierová se bláznivě zamilovala do Richarda Čecha, číšníka a příležitostného taxikáře, který ji natolik okouzlil, že s ním došla až k oltáři. Jenže jak rychle se zamilovala, tak rychle se odmilovala. Všechno se změnilo ve chvíli, kdy se manželům narodil syn Jaroslav. Čech evidentně nebyl na výchovu dítěte připravený a otcovské povinnosti mu byly cizí.
Nechtěl si ukrojit ze své svobody a vlastního života, přednost dával nočnímu toulání po barech a také jiným ženám. Oporu bohužel herečka nenašla ani u své tchýně, ta o vnuka také neměla zájem. Obermaierové tedy nezbývalo nic jiného, než si zaplatit hlídání, aby mohla i nadále pracovat a chodit do divadla a na natáčení. Brzy však prozřela a uvědomila si, že s tímto mužem ji šťastný život nečeká. Manželství trvalo pouhé 2 roky a den rozvodu považuje herečka za jeden z nejkrásnějších ve svém životě.
Žije se svým synem
Od té doby na všechny muže zanevřela a rozhodla se žít jen se svým synem. Vždy se uměla o oba postarat sama a jinak tomu není ani dnes. Jaroslav byl v dětství často nemocný a určité zdravotní problémy mu zůstaly, trápí ho fyzické i psychické potíže. Na své mamince je zcela závislý. Proto herečka už mnoho let myslí na budoucnost. Na svého syna přepsala rodinnou chalupu a koupila byt, aby byl zabezpečený, až tady ona jednoho dne nebude. Je také stále pracovně aktivní, aby našetřila každou korunu.
