Herec a moderátor Jiří Lábus rozesmál internet, když na Instagramu sdílel video, v němž se šklebí před balonky s populárním Labubu.
Naše redakce Osobnosti.cz si všimla, že tento roztomilý, ale zároveň až absurdní moment sledující velice pobavil. „Tak to je suprový“ nebo „Parádní! A na rozdíl od tutěch potvor, vy jste k nezaplacení“ psali nadšenci v komentářích. Je tedy nad slunce jasné, že humor a nostalgie stále na sociálních sítích skvěle fungují.
Kdo nebo co je Labubu
Labubu nejsou jenom hračky. I když si sami nejsme jistí jak, staly se globální senzací. Je to jakási plyšová příšerka s výrazným úsměvem, vytvořená roku 2015 hongkongským umělcem Kasing Lungem jako součást knihy The Monsters, inspirované severskou mytologií. Skutečný boom Labubu přišel po roce 2019, kdy si je vzala pod svá křídla společnost Pop Mart.
Díky strategii tzv. blind boxů se figurky staly po celém světě hitem sběratelů i celebrit, od Lady Gaga až po členky BLACKPINK, které z Labubu udělaly módní ikonky. Figurky jsou dnes sběratelskými předměty. Jejich cena se pohybuje od cca $15 (asi 317 Kč) u malých až po limitované modely, které stojí klidně přes $900 (asi 19 000 Kč). Jeden obrýlený mintový exemplář se vydražil za neuvěřitelných $170 000, což je téměř 3,6 milionu korun.
Mýtus démona Pazuzu a pravda o Labubu
Internet je občas opravdu zajímavým místem. Jedna z nejoblíbenějších teorií o figurce tvrdila, že Labubu je satanistická figurka navržená podle démonického Pazuzu. Mezi rodiči tak vznikla panika, a tak figurky začali ničit ze strachu, že v sobě mají jakousi démonickou energii a mohly by ovlivnit děti. Obavy se však ukázaly jako neopodstatněné. Labubu je roztomilý, kreativní koncept, bez jakékoli přímé inspirace v Mezopotámii. Autor postavičku popisuje jako milou, i když nezbednou bytost z pohádky, a ne jako nebezpečného démona.
Labubu zastupuje více než jen produkt. Spojuje marketing, umění a možnost sběratelství. Tajuplné boxy, kreativní design, virální videa ze sociálních sítí. Psychologové poukazují na to, že jsou Labubu často vnímány jako „transitional objects“ aneb plyšáci, kteří uklidňují a přináší radost v době stresu.
Pamatujete si původní Labubu, Mončičáky?
Mnozí lidé v Česku nostalgicky zmiňují Mončičáky, tedy původní plyšové figurky, které v 80. a 90. letech vznikly jako reakce na západní Cabbage Patch Kids. I oni byli roztomilí a také šlo o sběratelské poklady té doby, podobně jako dnešní Labubu. Oba fenomény spojuje hravý design a limitované série – Mončičáci pro starší generaci, Labubu pro tu mladší.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Instagram Jiřího Lábuse