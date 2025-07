Život Jaroslava Hutky je pestrý jako jeho písně. Třikrát ženatý, šest dětí, různé životní etapy. A přesto právě teď říká, že je šťastný. Se svou partnerkou Magdalenou vychovává tři malé děti a přiznává, že ho tíží myšlenky na to, že je jednou opustí.

Jaroslavu Hutkovi je 78 let a doma má opravdu malé děti. Mluví o otcovství jako o daru, který dostal právě tehdy, když už měl pocit, že jej žádné velké překvapení nečeká. Na Osobnosti.cz navíc připomínáme, že s partnerkou Magdalenou, která je o 36 let mladší, tvoří stabilní pár téměř dvě desetiletí.

Láska na tramvajové znamení

Jejich setkání se odehrálo v ostravské tramvaji. Magdalena tehdy oslovila známého písničkáře jako obyčejný fanoušek. Dnes spolu žijí, mají tři malé děti a nestresují se formálnostmi. Manželství? Možná někdy, ale spíš bez velkých řečí. Podstatné je souznění, které trvá už téměř dvacet let.

S přibývajícím věkem ale přichází otázky, které nelze přeslechnout. „Já vím. Mně je taky úzko z toho, že ty děti opustím dřív, než bych chtěl, ale ze vztahu s Magdalenou vyšlo, že ty děti musí přijít,“ svěřil se pro web PrimaŽeny. I přes tento stín ale vnímá pozdní otcovství jako naplnění. Vidí v něm odpovědnost, ale také krásu. Věří, že Magdalena je silná a děti vychová i bez něj, kdyby na to došlo.

Druhá míza, nebo druhá šance?

Téma pozdního otcovství není v českém prostředí úplně běžné, i když se asi každému vybaví Karel Gott a jeho dcery Charlotte Ella a Nela Sofie, které se narodily v jeho 66, resp. 67 letech. Jaroslav Hutka ho ale věkem ještě předčil. Když v roce 2018 oznámil, že se stane v 70 letech znovu otcem, vyvolalo to překvapení. V rozhovoru pro Blesk tehdy přiznal, že to bere přirozeně. Magdalena byla v ideálním věku pro děti, a tak se rozhodli nebát se.

Fotografie: Nextfoto, Jaroslav Hutka s rodinou na křtu knihy Rande

„Náš vztah je harmonický, i když cítím, že větší zátěž je na ní. A že mě děcko nedožije tak, jak ty děti předtím, to tak je a s tím nic neudělám,“ řekl tehdy. A nejmladší dcerka se narodila dokonce v jeho 73 letech. Mnozí by čekali, že v takovém věku člověk touží spíš po klidu. Hutka ho ale nachází právě v rodinném ruchu. A i když se někdy ozve nejistota, v jeho slovech převládá spokojenost. A že mezi jeho nejstarším a nejmladším dítětem je věkový rozdíl 50 let, ho rozhodně netrápí.

Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Blesk