Simona Krainová vzala rodinu na Maledivy. Své sledující provází místními krásami a dává tipy na dovolenou. Chce to však naditou peněženku.
Modelka Simona Krainová už zase lítá někde po světě, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Na sociálních sítích, kde své fanoušky zásobuje fotografiemi a videi ze svého života, nedávno provedla své sledující koupí luxusního bytu ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji, kterou si její rodina doslova zamilovala. Nyní už si užívá dovolenou v dalším přepychovém koutu světa, a to na Maledivách.
Pohádkový život v různých koutech světa
Simona Krainová prostřednictvím sociálních sítích bere své sledující na různá místa světa a snaží se s nimi sdílet nejen střípky ze svého pohádkového života, ale i tipy, kam vyrazit, co vidět a jak v daném koutu naší planety strávit pár dní, či dokonce trvale žít. Není žádným tajemstvím, že modelka miluje cestování, slunce a moře.
To ji dovedlo k rozhodnutí, že domov nechce mít jen v České republice, ale i na místě, kde si sluníčka, tepla a moře může užívat po celý rok. Zamilovala se do Dominikánské republiky, kde postupně s manželem staví dům, a zároveň se rozhodla pro Dubaj, kde rodina získala víza a pořídila si luxusní byt. Celým procesem své fanoušky provedla ve videu zveřejněném na svém Instagramu.
Na dovolenou na Maledivy
Po několika týdnech v Dubaji se však rozhodla pro dovolenou na Maledivách, ráji na zemi, o kterém se může většině lidem jen zdát. Noc v jedné z 94 rezidenčních vil totiž vyjde na 20 000 korun. Chcete-li do luxusního resortu vyrazit na týden, připravte si 140 tisíc jen za nocleh. Jako čtyřčlenná rodina zaplatíte jednou tolik. Jste-li zvyklí vybírat dovolenou s all inclusive, počítejte s více jak půl milionem korun. Krainová s manželem si to ale mohou dovolit, proto se není co divit, že jsou každou chvíli někde jinde.
Modelka se ale už několikrát zmínila, že za vším, co vidí její fanoušci na jejím Instagramu, stojí roky tvrdé dřiny. Pro ni není cestování jen o dovolených, je to brzké vstávání, běh a cvičení, aby si udržela svou štíhlou postavu, pak práce na dálku, péče o děti, škola a podobně. Samotné cestování také není vždy procházkou růžovým sadem, neustálé balení, dlouhé přelety, časové posuny, přehřáté děti, zkrátka chaos. Ale ona to tak ve svém životě miluje, tak funguje její rodina, tak si vytváří zážitky na celý život a stmelují se jako tým. Rozhodně by nikdy neměnila.
Zdroj: Autorský text, Instagram Simony Krainové