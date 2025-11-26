Andrej Babiš, politik a podnikatel, bydlí už od 90. let v Průhonicích. Má tu krásnou cihlovou vilu i další nemovitosti. Místní ho ale nemusí.
Andrej Babiš žije v tiché části Průhonic ve velké dvoupodlažní cihlové vile, která je schovaná za hustě rostoucí vegetací a obehnaná bezpečnostními kamerami, aby byla stále pod kontrolou. Tato rezidence je jeho hlavním domovem už dlouho, bylo tomu tak ještě před jeho aktivní politickou kariérou. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na jeho působení v Průhonicích a jak tady politicky (ne)boduje.
Zcela nová tvář Průhonic
V posledních letech měl Babiš v plánu rozšířit své majestátní sídlo prostřednictvím projektu Park Resort, tedy luxusního vilového komplexu vybudovaného jeho společností Imoba. Jedna z vil v rámci resortu měla sloužit právě jemu a jeho rodině. Po oznámené odluce s manželkou Monikou v roce 2024 byla výstavba pozastavena a práce na novém sídle na čas přestaly.
Kromě vlastní vily má Babiš (resp. zmíněná firma Imoba) v Průhonicích ještě několik dalších nemovitostí, třeba zrekonstruovanou sokolovnu přeměnil na multifunkční prostor. Je v ní fitness centrum, restaurace, wellness a dětské hřiště. V areálu najdeme i pekárnu a cukrárnu. Pod majetek stejné firmy spadá i místní čerpací stanice s restaurací.
Místní nesrší nadšením
Starousedlíci nejsou příliš spokojení s tím, kam se jejich městečko ubírá. „Ta obec už nežije nějakým vesnickým životem. Sounáležitost se úplně vytrácí. Ti lidé tu bydlí, ale veškerý jejich život se odehrává v Praze,“ popsal pro Aktuálně jeden z obyvatel v roce 2018. Jiní si také stěžují, že ceny v restauracích jsou tu přestřelené. A je jasné, že noví majitelé vilek v Park Resortu, kterých zde vyrostlo celkem padesát, budou také z řad majetnějších obyvatel.
Zajímavé je, že zatímco během dřívějších voleb měl Babiš v Průhonicích podporu, od roku 2021 tu sklízí jednu porážku za druhou. V daný rok zde jasně prohrál s koalicí SPOLU, následně ho čekala také porážka v prezidentských volbách a nejinak tomu bylo v nedávných parlamentních. Už roky zde tedy neboduje.
Babiš každopádně nevlastní majetky jenom v České republice. V jižní Francii, v obci Mougins, má zakoupenou další nemovitost, asi protože je to typické místo pro bohaté podnikatele s mezinárodními vazbami.
Profil, ambice a spory
Andrej Babiš (2. září 1954) je jedním z nejvlivnějších podnikatelů a politiků České republiky. Zakladatel Agrofertu, miliardář a bývalý premiér (2017–2021). Jeho hnutí ANO vzniklo z podnikatelských úspěchů a staví na sociálních programech, snižování daní a státní podpoře pro domácnosti. Sám Babiš však často čelil soudním sporům kvůli dotacím EU i kritice za střet zájmů. V době jeho vlády bylo jeho impérium často kritizováno za vliv na média a stát.
Momentálně se prakticky vrátil. Jeho hnutí ANO vyhrálo parlamentní volby konané 3. a 4. října 2025 s 34,5 % hlasů. Prezident Petr Pavel ho následně pověřil sestavením vlády. Babiš vytvořil koalici s pravicovými stranami SPD a Motoristé. Někteří analytici varují, že Babiš je „nepředvídatelný pragmatik“, který se řídí primárně svými zájmy, čímž ohrožuje stabilitu a společný směr EU, psaly České noviny.
