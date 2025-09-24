O Jaroslavě Obermaierové je známo, že se netají svými politickými názory a klidně vyrazí i na demonstraci. Teď ukázala, na koho sází ve volbách, a přišla své favority podpořit na společné focení.
Herečka Jaroslava Obermaierová se v posledních letech netají kritikou současné vlády, otevřeně o ní mluví do médií a je aktivní i na demonstracích. Důvodem je podle ní neustálé zvyšování životních nákladů. Zdražování ji už v minulosti přinutilo opustit pražský byt a přestěhovat se se synem na chalupu. Přiznává také, že její důchod je nízký a bez honorářů ze seriálu Ulice by jen obtížně vycházela. Jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, už má také jasno, koho bude v letošních volbách podporovat.
S vládou není spokojená už od jejího nástupu
Herečka Jaroslava Obermaierová je známá tím, že se nebojí vyjádřit svůj politický postoj, a v minulosti svými výroky už několikrát potvrdila, že není spokojená se současnou vládou. Už v roce 2022 se zúčastnila protivládní demonstrace. „Chtěla jsem svou účastí podpořit lidi, kteří si o této vládě myslí totéž, co si myslím já,“ prozradila serveru Praha In s tím, že podle ní současný kabinet nepomáhá v ničem a nikomu.
Jaroslavu Obermaierovou zvyšující se životní náklady citelně zasáhly. Kvůli zvýšení nájmu musela opustit svůj pražský byt a se synem, o kterého se stará, se odstěhovat na zrekonstruovanou chalupu. Jenomže i tady ji dohnaly ceny energií. „Plyn začíná být exkluzivní věc. Bojím se, že nám ho vypnou. Děsím se toho, co pak udělám, když nebude. Přemýšlím, jestli nespáchám sebevraždu, kde si půjčím?“ svěřila se v roce 2022 se svými obavami pro CNNPrimaNews.
Přišla podpořit politiky ze Stačilo!
A ačkoliv je už několik let v důchodu, bez výdělku, který má z natáčení seriálu Ulice, by jen těžko vycházela. Zřejmě se tak upíná k blížícím se volbám, ve kterých spatřuje možnost změny. A před několika dny také dala veřejně najevo, koho bude podporovat. Zúčastnila se totiž oficiálního focení s politiky z hnutí Stačilo!. Přestože tuto akci zatím nijak veřejně neokomentovala, její široký úsměv naznačoval, že je se svou volbou spokojená.
V minulosti si do médií postěžovala také na výši svého důchodu. Jí, stejně jako celé řadě dalších lidí z umělecké profese, se vymstilo, že dříve neměli povinnost si hradit sociální pojištění. Jaroslava Obermaierová tak přiznala, že první výměra jejího důchodu činila deset tisíc korun. Momentálně hospodaří s částkou 18 tisíc korun, jak před pár dny zmínila, když se bavila právě s politikem Stačilo! Davidem Moosem o emisních povolenkách. Ty ostatně také zkritizovala s tím, že kdyby musela platit o 80 tisíc korun ročně víc, asi by musela zalézt někam do jeskyně.
