Na slavnostním křtu své nové knihy se Markéta Pekarová Adamová pěkně odvázala. Lidé zhodnotili i její outfit.
Na akci, kde představovala bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny svou knihu, se objevila i se svým manželem Tomášem Pekarou. Většinou se drží mimo veřejnou pozornost, tentokrát však na sebe dvojice strhla pozornost láskyplným gestem. Fotografové je vyzvali ke společnému snímku a právě v tu chvíli se manželé nečekaně něžně políbili. Lidé v sále na chvíli ztichli a řada přítomných tápala, kam uhnout pohledem. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili také na outfit Markéty Pekarové Adamové.
Stylová Markéta a nenápadný doprovod
Manžel Markéty, který médiím běžně utíká, se zpočátku držel bokem. Pozdravil známé, usedl mezi rodinu, a dokonce i během rozhovorů své ženy raději zůstával nenápadný. „Nebyl jsem vidět uplynulé čtyři roky, tak proč s tím teď začínat,“ prohlásil s úsměvem, když byl krátce webem Super požádán o vyjádření. Přiznal, že uplynulé období nebylo pro jejich rodinu jednoduché a že nyní s úlevou vítá trochu větší klid, který jim dopřeje více společně stráveného času.
Markéta Pekarová Adamová se oblékla do elegantních červených šatů, které se nesly v duchu minimalismu. Jejich výrazný odstín podtrhl její ženskost. Doplnila je o klasické černé silonky, černé lodičky s tak akorát vysokým podpatkem a jemný černý pásek, zvýrazňující její hezkou postavu. Trochu rebélie tomu dodala černá kožená bunda. Ta byla trochu volnější, což by za nás možná být nemuselo. Maličko jí to přidávalo na kilech. Jinak ale za Osobnosti.cz hodnotíme oblečení na jedničku.
Co na její outfit ostatní dámy
Oblečení končící političky jsme dali možnost zhodnotit i našim čtenářům (a nepřekvapivě se vyjádřily hlavně dámy). Našlo se pár kritiků, ale vesměs sklidil její outfit pozitivní ohlasy.
„Paní Adamové to ohromně sluší. Úplně v tom září. Podle mě to hezky zkombinovala. Vypadá to dohromady dobře, tak jako vyváženě.“ – Aneta z Ústí nad Labem
„Moc se mi na ní líbí červená barva. Už jsem si to říkala párkrát, že jí sedne, naposledy když sdílela fotku na předávání vyznamenání. Vybrala si dobře.“ – Alena, Praha
„Moc to křičí. Za mě taková výrazná rudá opravdu ne. A nehodí se mi k tomu ta bunda. Spíš sáčko kdyby měla.“ – Renata, Unhošť
Kdo je Markéta Pekarová Adamová
Pekarová Adamová strávila ve funkci poslankyně celých dvanáct let a v minulém volebním období zastávala jednu z nejdůležitějších funkcí v zemi – předsedkyni Poslanecké sněmovny. Vždy kladla důraz na vzdělávání, evropská témata a lidská práva. Začátkem letošního roku ale oznámila, že s politikou končí, a již také předala svou funkci v čele strany TOP09. O její cestě politickými vodami, tlaku okolí i rozhodnutí skončit vypráví právě nově vydaná kniha Nejsem z cukru ani ze železa.
