Manželství některých celebrit nemívají dlouhého trvání. Někdy prostě velkou lásku nakonec zničí sňatek. O tom ví své hned dvě herečky ze seriálu ZOO Nové začátky.
Hvězdy seriálu ZOO Nové začátky Denisa Pfauserová a Vanda Chaloupková už prožily svůj den s velkým D a kdysi dokráčely k oltáři. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, jejich rozvody snad byly ještě rychlejší než samotná příprava svatby. Nejdříve to vypadalo na velkou lásku, avšak realita byla zřejmě jiná. Ostatně nejsou v tom rozhodně samy.
Pochyby měla už dávno předem
Herečka Denisa Pfauserová, známá ze seriálu ZOO Nové začátky či Ohnivé kuře, také velmi aktivní na sociálních sítích, je už hrdou maminkou své malé dcerky Naily. Tu však nemá se svým bývalým manželem, ale současným přítelem Martinem Kučerou. Přestože je šťastná, do chomoutu se příliš nežene, jedny vdavky už má za sebou se strojním inženýrem Janem Hrdinou. S tím to původně vypadalo na lásku jako trám, herečka mu neřekla jinak než Medvídek.
Ale jak se cítila uvnitř, to věděla jen ona. Po 3 letech, kdy se rozhodli vzít, měla náhle pochyby, zdali je to ten pravý, s nímž by chtěla vstoupit do svazku manželského. Jenže všechno už bylo naplánované, hosté pozvaní, hostina zařízená a Denisa neměla odvahu všechno odvolat. A tak se rozhodla říct před oltářem ANO. Na sociálních sítích i na veřejnosti působili dokonale, ale herečka nakonec přiznala, že jejich vztah zdaleka nebyl zalitý sluncem. Oba se rozhodli, že se nebudou nadále trápit, a po 4 měsících manželství přišel rozvod.
Rozvod na svátek zamilovaných
Podobný osud postihl i manželství další herečky ze seriálu ZOO Nové začátky, Vandy Chaloupkové, kterou můžete znát například i ze seriálu Ulice. Vztah s bubeníkem Oskarem Pilařem trval dlouhých 6 let, než došlo na žádost o ruku na pláži v Thajsku. Po svatbě ale bylo všechno jinak. Po 6 měsících došlo na rozvod, papíry k podepsání jí byly doručeny na Valentýna, svátek zamilovaných. Dříve uvedla, že se na konci manželství domluvili vzájemně, zjistili, že budou šťastnější, když si každý z nich půjde svou vlastní cestou.
Denisa Pfauserová a Vanda Chaloupková však nejsou jediné české osobnosti, jejichž rozvody přišly krátce po svatbě. Zmiňme například 3krát ženatého Libora Boučka. První manželství s Mariannou Ďurianovou trvalo pouhých 6 měsíců. Stejně tak půl roku svoji byli i Richard Krajčo a Iva Frühlingová, která se vdávala v černých svatebních šatech.
Láskou na celý život neskončilo ani manželství Lucie Bílé a Stanislava Penka. U této dvojice nastal rozvod po 9 měsících. Nikdo z českého rybníčku zatím ale nepřekonal (ne)slavnou lasvegaskou svatbu Britney Spears v roce 2004, s kamarádem Jasonem Allenem Alexanderem byli svoji pouhých 55 hodin.