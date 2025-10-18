Herečka Eva Leimbergerová si sice své soukromí střeží, ale je známo, že žije v dlouhodobém vztahu, v němž vychovává dvě děti.
Herečka Eva Leimbergerová je půvabná herečka, která o svém osobním životě příliš nemluví. Přestože by se její příznivci rádi dozvěděli, zdali ve svém životě nalezla lásku, nebo si ji užívá pouze na televizních obrazovkách. Pravdou je, že žije v dlouholetém vztahu s přítelem, který nepochází z Česka, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli.
Žije s Francouzem
Je to trochu ironie, ale Eva Leimbergerová poznala svého francouzského přítele, když studovala v Paříži a on zrovna pobýval v Česku. Ona se nechtěla vracet domů, on se nechtěl vracet domů, takže co teď. Jejich láska byla natolik silná, že dokázali ustát kompromis v podobě půlročního pobývání ve Francii a půlročního pobývání v Praze. Nyní si z Francie udělali každoroční letní tradici a rádi se tam vracejí a užívají dovolenou.
Jsou spolu už neuvěřitelných 15 let a vychovávají spolu 2 děti. Do Francie tedy často cestují i kvůli tomu, aby jejich děti mohly být v pravidelném kontaktu se svými prarodiči. Zdali se ti dva vzali, či nikoli, o tom bohužel neexistují žádné dostupné informace. Nicméně se zdá, že jim na sňatku příliš nezáleží. Jejich vztah je natolik pevný, že kus papíru nic nezmění.
Evin francouzský přítel jí byl zřejmě seslán osudem, protože její maminka často kvůli pracovním povinnostem pobývala ve Švýcarsku, takže se Eva naučila obstojně francouzsky a později studovala v Paříži. Navíc jí je velmi blízký francouzský styl života. Miluje, jak jsou Francouzi v porovnání s Čechy vřelí a dle jejích slov si umí vážit času. Spíše než na kariéře jim záleží na mezilidských vztazích. Hodně si povídají a věnují čas jeden druhému. Proto také hned neříká NE potenciálnímu stěhování do Francie, i když v současnosti se to odvíjí od toho, kde zrovna mají práci.
Prodává francouzské pochoutky
Evin přítel se živí jako prodejce francouzských lahůdek. Je až s podivem, že si herečka dokáže stále udržovat tak skvělou postavu. Ale i ona sama přiznává, že už jí některé věci lezou krkem a možná ji práce jejího přítele donutí vzdát se masa. „On prodává francouzské lahůdky, vína, dobré jídlo. Mám ale pocit, že na základě toho, co dělá, se spíš stanu vegetariánem. On by pořád jedl, maso, uzeniny, ústřice. A já na to mám alergii,“ smála se Eva v rozhovoru pro Prima Ženy.
