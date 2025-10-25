Markéta Pekarová Adamová již před několika měsíci uvedla, že letos nebude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nyní uvedla proč.
Markéta Pekarová Adamová začátkem tohoto roku šokovala veřejnost, když přiznala, že ze zdravotních důvodů nebude kandidovat v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Politicky zůstala stále aktivní a od doby svého oznámení se několikrát objevila na veřejnosti, což někteří její odpůrci považovali za provokaci a zlé jazyky si neušetřily útočné komentáře, že zase tak nemocně nevypadá, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Nyní se chytnou za pusu, Adamová konečně přiznala, co ji trápí.
Nenaplněná touha po rodině
Když Markéta Pekarová Adamová oznámila, že se letošních voleb nezúčastní ze zdravotních důvodů, začaly se objevovat spekulace o vážném zdravotním stavu, jenž může být důsledkem rakoviny nebo jiných zákeřných onemocnění. Nyní předsedkyně TOP 09 uvedla pravé důvody svého odstoupení – snaha o založení rodiny.
„Za těch 10 let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby, které se nabízejí. V posledních letech mě léčba a vše s ní spojené vyčerpaly natolik, že jsem pociťovala celou řadu dalších zdravotních problémů, které bych nečekala,“ uvedla v rozhovoru pro Blesk. „Nejtěžší bylo se vyrovnávat s neustálým zklamáním skoro každý měsíc anebo po každé snaze, kdy se k cíli opět nepodařilo přiblížit. Je složité se s tím vyrovnat pro celý pár. Ta žena je ale ve středobodu, ona je ta, která chodí na kliniku, léčí se, zažívá celou tu nálož,“ dodala Pekarová Adamová k těžkým chvílím, kterými si poslední roky procházela, o čemž nikdo neměl ani tušení.
Tělo začalo vypovídat službu
Během loňského roku si politička uvědomila, že její tělo začíná vyhlašovat stávku. I kdyby se zadařilo a s manželem počali dítě, je velmi pravděpodobné, že by její oslabené tělo po všech léčbách nebylo dostatečně silné miminko odnosit nebo porodit. „I kdyby se to pak podařilo, musím být dost silná na to dítě odnosit, porodit a být s ním. A moje tělo už mi dávalo stopku,“ přiznala, proč se rozhodla svou snahu vzdát a zároveň pracovně přibrzdit.
Je vděčná za to, jakého muže má po svém boku. Moc dobře si uvědomuje, že pro některé páry to může být rána, kterou neustojí, ale s manželem jsou si vzájemnou oporou. Těžké období zvládli společně. Zároveň je politička vděčná všem, kdo jí vyjádřili přízeň a nabídli pomoc.
