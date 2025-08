Marianě Prachařové už došla trpělivost a vyjádřila se k drbům o její sexuální orientaci, která se řeší na jedné facebookové skupině.

Herečka a influencerka Mariana Prachařová je veřejně známou osobností, vyzkoušela si již řadu hereckých rolí a také se snaží rozvíjet své působení na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že nemá problém veřejně sdílet svůj osobní život, spousta jejích fanoušků a sledujících se zajímá také o ten milostný. Jenže právě ten si Mariana bedlivě střeží. Na popud toho se na internetu začaly objevovat všelijaké spekulace o její sexuální orientaci, čehož jsme si všimli i my na Osobnosti.cz.

Drby o její sexuální orientaci

Jakákoli fáma, drb nebo spekulace, nezáleží na tom, jak to nazvete, si velice brzy začne žít svým vlastním životem. Zvláště na internetu a obecně sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že je Mariana Prachařová veřejně známá osobnost – i kdyby se sama nesnažila prosadit, tak je ze slavné rodiny, její maminkou je Dana Batulková a tatínkem David Prachař, bratrem pak Jakub Prachař – o níž se toho ví mnoho, ale přesto málo, stává se velmi často předmětem nejrůznějších debat a diskusí.

Tentokrát se na jedné nejmenované facebookové skupině začala řešit její sexuální orientace. Proslýchá se, že by měla dávat přednost ženám před muži. Dokonce padala i konkrétní jména žen, s nimiž se údajně měla vídat. Drby se k Marianě jistě dostaly, ale ta dlouho odolávala, aby se k nim vyjadřovala. Ovšem tentokrát už jí došla trpělivost a uvedla věci na pravou míru.

Došla jí trpělivost

Mariana se dlouho držela zpátky, ale jakmile bylo uvedeno jméno její kamarádky, s níž už se ovšem nepřátelí, Helena Navrátilová, došla jí trpělivost a ozvala se. „Dlouho jsem se držela, ale teď mi kamarádka poslala tohle a už mi bouchly saze. Zaprvé: Proč existují tyto skupiny, kde mají lidi, co jsou znudění svým životem, prostor se vyjadřovat a řešit ostatní? Drbejte si doma s kámoši. Zadruhé: Nečtu to! Protože tam vždycky najdete něco i o sobě a často to jsou lži nebo věci, co vás zabolí,“ napsala na svém Instagramu.

Pak uvedla informace o její sexuální orientaci na pravou míru: „Tak jednou a provždy! S Helčou jsme byly kamarádky, které si přestaly rozumět a přestaly se tím pádem bavit. To se v životě prostě stává. Stalo se mi to několikrát. Jsem opravu čistě a pouze na muže a věřte mi, že kdybych nebyla, mileráda to přiznám. Není na tom nic divného. Jenže já se bohužel vždy a pouze zamiluju do chlapů a velmi často to nevyjde.“

Influencerka si hodlá své soukromí i nadále střežit, nicméně přiznala, že milostný život se jí nevyhýbá. Každopádně nedávno pro Extra přiznala, že momentálně v jejím životě žádný muž nefiguruje. „Nemá smysl to tlačit a někoho hledat, až přijde, tak přijde.“ Seznamky prý pro ni nejsou a ráda by se s někým seznámila přirozeně.

