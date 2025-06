Markéta Konvičková strávila dovolenou u moře s rodinou a fanouškům poslala pozitivní vzkaz. I přes zdravotní potíže chce žít každý den naplno. V plavkách působila odpočatě a spokojeně, přestože ji nemoc nutí čelit nelehké realitě.

Zpěvačka Markéta Konvičková trpí vzácným onemocněním, se kterým bojuje už šest let. Přesto si ale užívá života, co to jde. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že se nyní na sociálních sítích pochlubila záběry z dovolené v Turecku. Tu si vychutnala naplno a fanoušky na instagramu potěšila sérií fotografií v plavkách, na kterých působí křehce, ale silně zároveň.

Vzácná diagnóza změnila její tělo

„Pohublá, flekatá, ale vděčná. Survivor,“ napsala zpěvačka před časem na sociálních sítích k fotce své ruky. Markéta také přiznala, že kvůli zdravotním komplikacím zhubla deset kilo. Naučila se proměnu přijmout a dnes ji vnímá jako důležitou lekci, kterou chce předat i své malé dceři Amálce. Na fotkách z Turecka je vidět, že je opravdu štíhlounká, a jejích dlouhých nohou si všiml nejeden muž (a jistě nejen v komentářích). Zaujala i svými modro-bílými plavkami.

Jelikož se na sociálních sítích často stává obětí kritiky kvůli svému vzhledu, rozhodla se nedávno připomenout, že se již šest let léčí. „Jsem často pod narkózou, různými zákroky a občas mi to vyhodí, že otékám, přijdu o vlasy, že jsem tmavší,“ vysvětlila trable spojené s její nemocí, ale hned dodala, že nemá potřebu o tom neustále mluvit, protože to nepovažuje za tak důležité. Normálně naplno žije, cestuje, vychovává dceru. A právě nedávnými fotkami z Turecka to i ukázala.

Jak se nemoc projevuje

Nemoc, kterou Konvičková trpí, se nazývá karcinoid a projevuje se tvorbou nádorů, které nejsou zhoubné. To ovšem neznamená, že nedovedou potrápit. Příznaky podle webu Healthline závisí na tom, kde se v těle nacházejí. V trávicím traktu se mohou projevovat nevolností, bolestmi břicha, průjmy nebo zvracením. Pokud se vyskytují v plicích, bývá typická dušnost, kašel či bolest na hrudi. U některých pacientů se rozvine i karcinoidní syndrom, který zahrnuje zarudnutí obličeje, kolísání krevního tlaku nebo časté návaly.

Často se příznaky podobají jiným nemocem, a tak je cesta k diagnóze zdlouhavá, průměrně trvá více než devět let. Přesná příčina vzniku těchto nádorů zatím není známa. Léčba závisí na velikosti a umístění nádoru a zahrnuje chirurgický zákrok, chemoterapii, radioterapii nebo terapii zaměřenou na hormony. Příběh Markéty Konvičkové ukazuje, že i se vzácnou nemocí, jako je karcinoidní nádor, se dá vést smysluplný a radostný život.

Zdroj: Autorský text, Instagram Markéty Konvičkové, Healthline