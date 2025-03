Eva Burešová ke své práci přistupuje velice zodpovědně a pečlivě. Její dřina se jí vyplácí, slaví úspěch u nás i na Slovensku.

Eva Burešová je momentálně jedna z našich nejoblíbenějších hereček a zpěvaček. Osobnosti.cz si všimly, že má za sebou perný, leč velmi úspěšný víkend. Na svém koncertu předvedla ohromnou show ve stylu Madonny a zároveň exceluje ve slovenské taneční soutěži Let’s Dance. Ačkoli tam se první soutěžní večer neobešel bez slovní přestřelky mezi jejím partnerem a ráznou porotkyní.

Tvrdá dřina se jí vyplácí

Burešová je neskutečný dříč, svou práci miluje a dává do ní 200 %. Chce, aby vše bylo perfektní a její fanoušci si odnesli nevšední zážitek. Nutno podotknout, že se jí to do puntíku daří. Na svůj zatím největší sólový koncert ve Fóru Karlín pečlivě chystala choreografii a výsledek byl očím diváků více než příjemný. Zpěvačka s jedinečným hlasem předvedla sexy dravou show ve stylu popové legendy Madonny. Na jevišti zároveň pokřtila své nové album s názvem MERAKI.

„Trénovali jsme opravdu od rána do večera. Je to skvělý, velkolepý a je to něco nového, co tady možná nikdo nedělal,“ uvedla spokojená Burešová pro TN. Celý víkend byl tak pro Burešovou ve víru tance a rozhodně ne jen tak ledajakého. Obě show, ať už její koncert, nebo taneční představení v soutěži Let’s Dance, byly velmi sexy a v obou případech se tiskla ke svým tanečníkům tělo na tělo. Všemu v zákulisí přihlížel její partner Přemek Forejt.

Ten je však jejím největším fanouškem a nijak ho její vystoupení neuráželo ani neodrazovalo, přestože jejím tanečním partnerem v Let’s Dance je sám Matyáš Adamec, její bývalý přítel. Zůstal až do konce a svou vyvolenou na konci představení zamilovaně objímal a těšil se s ní z jejího obrovského úspěchu. „Na přenos se přišel podívat i Přemek a syn Nathánek. Přemek nám fandí a s Matyášem si rozumí, prokecali po přenosu večer a spíše to místy vypadalo, že ruším do dobrého tématu,“ dodala vtipně Burešová.

První konflikty ještě před startem

První kolo slovenské taneční soutěže Let’s Dance se však neobešlo bez problémů. Ještě před jejím samotným začátkem došlo ke konfliktu mezi Tatianou Drexler a právě tanečním partnerem Burešové Matyášem Adamcem. Ten se totiž podle Blesku na adresu porotkyně v jistém podcastu nevyjádřil příliš vybíravě. Adamec tančí v Let’s Dance již potřetí a nemohl nezmínit, jak se mu dříve nelíbilo, jak Drexler příliš tvrdě zkritizovala jeho taneční partnerku. Údajně ji prý dokonce nazval zatrpklou starou ženou.

Drexler však není z cukru, je to ostrá dáma, která pro upřímnost nejde daleko. Také si na hodnocení tanečního páru Adamec-Burešová smlsla hned první večer. „Matyáš zase řekne… ta hysterická stará ženská! Nemoderní, protivná. Ale Matyáši, díval ses? Ona měla celou dobu pokrčené nohy! Ča-ča má nějakou techniku,“ zhodnotila jejich výkon. Jak dlouho se Burešová s Adamcem v soutěži udrží a zdali budeme svědky ještě nějaké další přestřelky mezi Adamcem a Drexler, to se teprve ukáže.

