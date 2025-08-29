Dara Rolins je hvězdou už od dětství. Málokdo ale ví, že její sestra Jana se prosadila také, i když zůstala mimo reflektory. Její texty zpívají největší české a slovenské hvězdy, a přitom si s mladší sestrou dodnes udržuje blízký vztah.
Dara Rolins zazářila už jako malá holka. Zpívala, vystupovala v televizi a ve dvanácti letech si střihla s Karlem Gottem legendární duet „Zvonky štěstí“. A právě v té době stála po jejím boku starší sestra Jana, která dnes patří mezi uznávané textařky. Na rozdíl od Dary nikdy neusilovala o popularitu, přesto její slova zpívají celé generace. Na Osobnosti.cz jsme se podívali hlavně na vztah obou sester.
Sestry, které si rozumí
Jana Hádlová o své slavné sestře mluvila jen výjimečně. Když už ale rozhovor dala, ukázala, že mezi nimi nikdy nebyly hádky nebo rivalita. Devítiletý věkový rozdíl mezi nimi způsobil, že Jana měla k Daře spíš ochranitelský vztah. Mezitímco rodiče řešili povinnosti kolem malé hvězdy, Jana stála při ní a částečně přebrala i roli vychovatelky.
Zatímco Dara stála před kamerami, Jana skládala věty, které se později staly hity. Její texty zpívali Karel Gott, Helena Vondráčková, Leoš Mareš i skupina Black Milk. Sama Dara využila její talent, když pro ni sestra napsala osobní skladbu „Čo o mne vieš“. Přestože Jana zůstává spíše v pozadí, její rukopis se nesmazatelně zapsal do české a slovenské popmusic.
Dětství Dary Rolins očima sestry
Když Dara začala jako dítě zpívat, celý rodinný život se musel přizpůsobit jejím vystoupením, nahrávkám a koncertům. Jana v jednom starším rozhovoru vzpomínala, že zatímco její vrstevnice trávily čas venku s kamarády, Dara střídala hodiny klavíru, zpěvu a natáčení. Dodnes prý obdivuje, že Dara ani v dětském věku nezpychla a zůstala přirozená.
Společně se také odstěhovaly do Prahy, když bylo Daře pouhých 15 let. „Když došlo na stěhování, rodiče po dlouhých úvahách řekli: půjdete tam, tady máte peníze a tady se vám najde byt. Kdybychom tropily neplechu a něco nefungovalo, jak mělo, byli rozhodnuti přestěhovat se za námi. Takový byl plán a domluva,“ vysvětlovala Dara pro IDnes.
Ačkoliv dnes každá žije svůj život, jejich sesterské pouto trvá. Přitom si nejsou příliš podobné vzhledem ani charakterem. Jana o sestře říká, že je střelec, který jde do všeho naplno, zatímco ona sama je spíš klidnější povahy. Obě se ale navzájem doplňují a v těžkých chvílích si dodávají sílu. I díky tomu mohla Dara skloubit kariéru, rodinu i osobní život a Jana naopak najít spokojenost ve vlastní práci i v soukromí, v rodině, již založila s producentem Danielem Hádlem.
