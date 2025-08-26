Herečka a influencerka se rozhodla pro radikální změnu. Mikádo je minulostí, teď je z ní šmrncovní blond dlouhovláska.
V dnešní době stále přibývajících nových metod, jak zkrášlit svůj vzhled, není vůbec žádný problém se jeden den probudit s mikádem a druhý den s dlouhou hřívou. Důkazem toho je také Mariana Prachařová, která před nedávnem překvapila novou vizáží. Jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali, po mnoha letech je z ní dlouhovláska.
Překvapila novým účesem
Mariana dlouhé roky nosila blond mikádo stejně jako její maminka Dana Batulková. O to více si ty dvě byly podobné. Nicméně nyní se Mariana rozhodla, že už nebude dvojčetem své matky, a učinila radikální změnu. Přes noc se z ní stala dlouhovláska. Herečka a influencerka, která nyní dává přednost svým sociálním sítím, se samozřejmě o tuto změnu musela podělit i se svými fanoušky a sledujícími.
„Staronová Mari is back. Moje dlouhé vlasy mi tak chyběly. Jsem nejvíc vděčná za tuhle možnost, než mi zas dorostou ty moje,“ uvedla k fotografii na svém Instagramu. O Marianě je známo, že dříve bojovala s poruchou příjmu potravy a také s nízkým sebevědomím. I taková změna účesu však může ženě dodat více sebedůvěry, aby se svým vzhledem byla spokojenější a cítila se dobře. „Vlasy dělaj tak moc i v rámci sebevědomí,“ dodala Mariana. V dalších příspěvcích také sdílela celý proces proměny. K prodloužení vlasů zvolila metodu pásků.
Někteří se změnou nesouhlasí
Samozřejmě, jak už to bývá – a zvláště lidé velmi aktivní na sociálních sítích se s tím setkávají velmi často – došlo i na pár komentářů, které zmiňovaly, že se jim vlasová proměna u Mariany příliš nelíbila. Pod snímkem jsme tak na Osobnosti.cz zaznamenali třeba hodnocení typu: „Mikádo bylo lepší.“ Nicméně těch bylo skutečně málo. Marianin Instagram byl zaplaven pochvalnými reakcemi, které jistě byla radost číst. Mariana vypadá skvěle s krátkými i dlouhými vlasy.
Je pochopitelné, že po dlouhé době toužila po změně. Kdoví, třeba se opět dočkáme jejího proslulého mikáda, až na něj bude mít zase chuť. Léto si každopádně užila dosyta, trávila ho s přáteli, cestováním po České republice i v zahraničí, s mámou se podívala do Řecka. A vychutnávala si i vodní radovánky v podobě wakesurfingu, tedy jízdy na prkně v brázdě za lodí.
Zdroj: Autorský text, Instagram Mariany Prachařové