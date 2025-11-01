Andrej Babiš ve svých pravidelných ranních videích na sociálních sítích učinil vyjádření ke své kritice chování na udílení státních vyznamenání.
Andrej Babiš se opět postaral o pořádný poprask, když se jako host zúčastnil slavnostního udílení státních vyznamenání 28. října 2025 ve Vladislavském sále. Po jeho boku seděla manželka Monika Babišová, která, jak se dle videí zveřejněných na internetu zdálo, se snažila udržet svého muže bdělého. Ten totiž při ceremoniálu zavíral oči a zdálo se, že usíná, jak jsme si i my v redakci Osobnosti.cz všimli. Zároveň se stal terčem kritiky za nedostatečné tleskání. Nyní se budoucí premiér k situaci vyjádřil.
Usínání a nedostatečné tleskání
Andrej Babiš byl médii kritizován za nevhodné chování během udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále. Stal se terčem poté, co byl zachycen, jak pomalu zavírá oči a klimbá. Stejně tak za nedostatečné tleskání. Jenže ten se teď brání, že média celou situaci zbytečně nafoukla a Česká televize ho zabrala zrovna ve chvíli, kdy měl přivřené oči.
Zároveň bylo uvedeno, že jej jeho manželka Monika měla povzbuzovat, aby více tleskal, hlavně 9letému hrdinovi Šimonovi Malému, který zachránil svého tonoucího dědečka. Babiš se všem reakcím na jeho chování při udílení metálů vysmál a ve svém pravidelném ranním videu učinil vyjádření, kde nešetřil ironií a sarkasmem.
Možná příště udělá i mexickou vlnu
„Prý jsem podle některých médií a hlavně bulváru a jednoho poslance málo tleskal, nebo vůbec netleskal…taková náhoda, že mě Česká televize zabrala zrovna, když jsem netleskal, nebo měl přivřené oči… Není pravda, že by mě Monika upozorňovala, že málo tleskám. Samozřejmě, že jsem tleskal. Hlavně tomu hrdinovi Šimonovi Malému, který zachránil svého dědečka, a stejně jsem tleskal dalším hrdinům odbojářům, kteří byli oceněni in memoriam, jako našim sportovcům a vědcům a úžasné Martině Navrátilové, kterou neskutečně obdivuju,“ spustil Babiš.
Slíbil také, že příště bude tleskat mnohem více, dokonce vestoje, možná udělá i mexickou vlnu, neodpustil si sarkasmus budoucí předseda vlády. Zároveň popřel, že by byl unavený, nedávno se vrátil z rodinné dovolené. Zkrátka dle jeho slov vypadá „blbě“ a není holt Alain Delon. Tím celou věc uzavřel.
Zdroj: Autorský text, Facebook Andreje Babiše, CNNPrimaNews