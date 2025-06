Ljuba Krbová ctí východní filosofie a obdivuje japonské zahrady. A to všechno se jí podařilo skloubit ve svém domově, a zejména v zahradě. Její typická japonská zahrada zasluhuje oprávněný obdiv.

V klasickém satelitu na okraji Prahy, v blízkosti Vraného nad Vltavou, byste něco takového nečekali. V českém prostředí dokonale upravená zahrada s ryze japonskými prvky. Ljuba Krbová zahradu v této podobě buduje s manželem Ondřejem Neffem už přes dvacet let. Na Osobnosti.cz jsme se právě na tento jejich počin rozhodli zaměřit.

Kouzlo japonských zahrad

„Oba dva jsme do japonských zahrad takzvaně zažraní,“ uvedla přes časem Krbová pro Novinky. Zahradu v japonském stylu odděluje od předzahrádky branka. Tím se všem dává na vědomí, že vstupují na území, které je opečovávaným zahradnickým uměleckým dílem. A podle toho je nutné se v zahradě chovat. Je to, jako byste rázem vstoupili do jiného světa.

Japonskou zahradu je zapotřebí objevovat postupně. Každé zákoutí nabízí něco jiného a návštěvník je v neustálém údivu. Je tu potůček i hluboké jezírko, kde je možné se s kapry i koupat, několik studánek i pítek. Zvlněný terén, balvany a vegetace podle japonských pravidel. To všechno přináší do zahrady klid a přeneseně mír v duši. Však se také v případě Ljuby a Ondřeje jedná o území soukromé. Takže začali tím, že kolem zahrady vytvořili zídku, aby nebyli rušeni okolním prostředím.

Láska k východním kulturám

A tato zahrada je pro ně vlastně dalším prostorem k životu. Když to počasí dovolí, tak tráví venku všechen volný čas. V zahradním altánu snídají i večeří. Ljuba Krbová si východní kulturu velmi oblíbila, dokonce se již 25 let věnuje čínskému bojovému umění wu-shu, v roce 2001 se objevila i na mistrovství světa.

Ljuba Krbová říká, že zahrada není dokonalá, a jedním dechem přidává zajímavé moudro: „Dokonalost každé věci je dána tím, že má nějakou chybu.“ Laik zde však žádnou nenajde. Při prohlídce japonské zahrady Ljuby Krbové se člověku až tají dech. Pohled z obýváku nahrazuje televizi. A co víc, zahrada v mnohém překoná televizní pořady. Přináší až nábožný klid, kdežto v televizi je to jeden nervák vedle druhého.

Herectví a fotografování

Ljuba Krbová se kromě herectví věnuje i fotografování. A jak je samotné herectví nejistý chleba, o tom jsme se všichni přesvědčili v době covidové pandemie. Divadla zavřená, filmy se netočily. A pak přišlo na řadu fotografování, ačkoli se mu věnovala již dlouhé roky předtím.

Ljuba s manželem procestovali velký kus světa (země Asie má zhusta procestované) a fotí všude. Její velkoformátové fotografie se objevují i na vernisážích, například v Galerii Portheimka, ale i jiných. Ljuba představuje své fotografie, které voní dálkami: Nepál, Tibet, Barma, Tanzanie, francouzská Provence, Benátky. A nepřeberné množství dalších destinací…

Zdroje: Autorský text, Novinky, TVNova, Ljuba Krbová – fotografie, Instagram Ljuby Krbové