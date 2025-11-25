Libuše Šafránková byla pro celý národ zkrátka Popelkou. S Josef Abrhámem žili v pražské vile, která dnes bohužel chátrá.
Libuše Šafránková pocházela z rodiny varhaníka a učitele hudby Miroslava Šafránka, žijícího ve Šlapanicích. V domácím prostředí kostela a jednoduchého venkovského života vyrůstala s milujícími rodiči, kteří jí vštípili hodnoty na celý život. Ona sama milovala dlouholetý domov, který sdílela se svou životní láskou Josefem Abrhámem. Na Osobnosti.cz jsme se podívali právě na její bydlení a připomenout musíme samozřejmě i nejslavnější roli Popelky.
Skromné začátky a cesta ke slávě
Libuše si poprvé ke světu divadla „přičichla“ během studií na brněnské konzervatoři. Hrála v Mahenově divadle a později v Divadle bratří Mrštíků. Svůj filmový debut zažila s rolí Barunky v televizní adaptaci Babičky. Díky talentu se dostala k režisérovi Václavu Vorlíčkovi, který ji obsadil do titulní role v pohádce Tři oříšky pro Popelku z roku 1973, čímž se její život obrátil naruby. Bylo jí tehdy 20 let a její velkou výhodou bylo, že zvládala jezdit na koni bez sedla, což v pohádce hojně využila. Krom jedné scény tak ani nepotřebovala kaskadérku.
Byt Popelky a život po natáčení
Po úspěchu filmu se Šafránková nastěhovala do malého bytu na pražském Smíchově, který jí sehnal Pavel Landovský. A brzy se k ní přistěhoval i Josef Abrhám. Pár let poté mládí vystřídala dospělost a do manželství jim přišel syn Josef. Později si rodina pořídila prostornější vilu na Spořilově, kde Šafránková často vzpomínala, že je na balkoně obklopena stromy a miluje to. Vedle toho udržovala i rodinný dům ve Šlapanicích, který pro ni představoval původní domov.
Herečka zemřela v roce 2021 a Josef Abrhám jen rok po ní. Na místě vzniklo i pietní místo, kam lidé chodili zavzpomínat a zapálit svíčku. Po čase se však ukázalo, že pražská vila hrozivě chátrá. Sousedé popisují zchátralou zahradu zarostlou divokou vegetací a zanedbaný dům, což podle nich signalizuje opomenutí odkazu jedné z nejznámějších českých hereček, a je to opravdu škoda, popsal web CNN Prima NEWS. Dům přitom již od roku 2021 patří jejich synovi.
Tři oříšky pro Popelku
Tři oříšky pro Popelku jsou kultovní československo-německou pohádkou z roku 1973, kterou režíroval Václav Vorlíček. Scénář napsal František Pavlíček podle pohádky Boženy Němcové, hudbu složil nezapomenutelný Karel Svoboda. Film patří k nejdéle vysílaným vánočním klasikám a do roku 2015 prošel digitálním restaurováním díky mezinárodní spolupráci.
Film je už takovou vánoční tradicí, a to nejen v České republice, ale i v Německu a Norsku, kde patří k nejmilovanějším svátečním snímkům. Díky zmíněnému restaurování může nové i starší publikum znovu objevovat jeho kouzlo s čistším obrazem a zvukem. Libuše Šafránková se díky Popelce zapsala do srdcí diváků jako dívka a princezna.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, PrahaIN, Blesk, CNNPrimaNEWS, YouTube Národní filmový archiv