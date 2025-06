Život herce Jana Třísky nebyl vždycky med, ale naštěstí měl po svém boku svou největší lásku, s níž dokázal překonat všechny překážky.

Život herce Jana Třísky by skutečně vydal na několik knih, které by čtenář nedokázal odložit a přečetl by je jedním dechem. Odvaha a láska, to jsou zřejmě ta správná klíčová slova, která dokážou nejlépe vystihnout jeho život. Na Osobnosti.cz připomínáme, že společně se svou životní partnerkou emigroval do Kanady, kde začínali zcela od nuly.

S kým žil herec Jan Tříska

Jan Tříska prožil téměř neuvěřitelných 50 let po boku jedné ženy, kterou nebyla žádná jiná než herečka Karla Chadimová. Poznali se v 60. letech na Barrandově a v roce 1968 došlo na svatbu. Za svědka šel tehdy herci jeho dobrý kamarád Václav Havel, což značí hercovu politickou orientaci a postoj k tehdejšímu režimu. On i jeho manželka podepsali Chartu 77, což byl začátek jejich krušných časů nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Finanční problémy, které nastaly poté, co měli zákaz vykonávat svou milovanou hereckou profesi, zapříčinily, že dospěli k důležitému rozhodnutí. Emigrovali do Kanady, kde začínali zcela od nuly. Oba měli doma nastartované kariéry, Chadimová se dokonce prosadila i u německých sousedů, ale bohužel životní situace je zavedla až daleko přes oceán.

Přirozeně se nabízela Kanada, kde měla Chadimová příbuzné. Následně se pak manželé přesunuli do Kalifornie. Díky hereckým kontaktům se Třískovi podařilo prosadit a jeho kamarád, režisér Miloš Forman, mu zajistil roli ve filmu Lid versus Larry Flynt, poté přišel seriál Highlander. Chadimová mezitím v USA pracovala jako manažerka vyhlášeného hotelu Bel-Air v Hollywoodu.

Na Česko nezanevřel

Jan Tříska však na Česko nezanevřel a vracel se sem kvůli některým pracovním nabídkám, jako byl například film Obecná škola, kde si mimo jiné zahrála i jeho manželka roli pošťačky. Zmiňme také filmy jako Jedna ruka netleská, Horem pádem nebo Želary. Chadimová však spíše zůstávala v USA. Herectví se nadále již nevěnovala.

Manželé spolu byli až do Třískovy tragické smrti v roce 2017, kdy následkem pádu z Karlova mostu zemřel. Stalo se tak pouhé dva dny před začátkem natáčení filmu Jiřího Mádla Na Střeše, kvůli kterému Jan Tříska opět zavítal do Čech. Jeho manželka bohužel do Prahy přiletět nestihla, aby se s ním stihla rozloučit. Společně manželé vychovali dvě dcery, Karlu a Janu.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Prima Ženy, Wikipedie