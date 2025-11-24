Charisma herce Jiřího Dvořáka mu nezajistilo štěstí v lásce. Dvě manželství se mu rozpadla, jeho první láska mu utekla měsíc před svatbou.
Herec Jiří Dvořák je pověstným svým charismatickým vzhledem a šarmem, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. V lásce však příliš štěstí doposud neměl. S první láskou plánoval svatbu, nakonec se však dočkal ošklivého rozchodu, manželství s herečkou Bárou Munzarovou mu nevyšlo, přineslo mu však dceru. Nyní má po svém boku výrazně mladší partnerku.
První láska mu utekla za kamarádem
První láskou Jiřího Dvořáka byla během studií jeho spolužačka, dnes úspěšná herečka Zuzana Slavíková. Došlo dokonce na zásnuby, ale jak se svatba blížila, došlo ve vztahu ke krizi, která nakonec vyústila v ošklivý rozchod, z něhož si herec ještě dlouho poté léčil rány. Jeho milovaná mu totiž měla utéct za jeho kamarádem, a to jen měsíc před svatbou. Čas ale obrousil hrany a bývalí partneři jsou dnes dobrými přáteli.
Hereččina verze je však trochu jiná. „Se současným mužem jsme se už znali, ale nebylo to tak, že bych mu dala přednost. Vlastně jsme se znali všichni navzájem a já jednoduše ukončila vztah, který roky fungoval a nefungoval. Na společný život to nebylo, mně se zdálo, že jsme se k sobě nehodili, takže to vlastně všechno dopadlo, jak nejlíp mohlo,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.
Dvě nevydařená manželství
Do prvního manželství vstoupil Jiří Dvořák s operní pěvkyní Yvettou Tannenbergerovou, po pár letech ale došlo na rozvod. Bohužel, Yvetta později podlehla nádoru na mozku. Podruhé se oženil s herečkou Bárou Munzarovou, s níž má dceru Annu Dvořákovou, která se dnes také věnuje herectví po vzoru svých rodičů. Munzarová dnes žije s hercem Martinem Trnavským, se kterým se seznámila během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Vzali se v roce 2018.
Následně žil Dvořák s mladší právničkou Jitkou, jejich vztah trval dlouhých 9 let, důvodem rozchodu však zřejmě byl odlišný názor na děti. V roce 2022 se herec objevil po boku Martiny Zábranské, slovenské herečky a moderátorky, ovšem ani tento vztah nevydržel. Letos na karlovarském filmovém festivalu se herec ukázal ve společnosti výrazně mladší ženy. Podle jejich chování bylo zřejmé, že dvojice k sobě patří nejen přátelsky, ale i partnersky. O zamilované pohledy a doteky rozhodně nebyla nouze. Jejich vztah však zřejmě není žádnou novinkou, společně viděni byli už rok předtím.