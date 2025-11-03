Herec Marek Adamczyk prožívá intenzivní období. První měsíce v roli otce mu dávají zabrat, ale zároveň ho naplňují štěstím a pokorou.
Marek Adamczyk působí v poslední době jinak, konkrétně méně jako herec, více jako obyčejný člověk. V rozhovorech otevřeně přiznává, že otcovství mu převrátilo život o 180 stupňů, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Spolu s manželkou, olympijskou snowboardcrossařkou Evou Adamczykovou, přivítali před několika měsíci na svět syna Kryštofa.
Život naruby aneb když se z herce stane táta
„Snažím se to zvládnout, abychom všichni tři nějak přežili, a večer jdu vyčerpaný spát a moc o tom nepřemýšlím,“ popsal s úsměvem svůj nový každodenní život pro eXtra. Marek přiznal, že skutečné rodičovství má s tím filmovým tatínkovstvím společného jen velmi pramálo. „Co mě překvapilo, je, že vám to dítě nikdo už pak neodebere, když skončí ten den,“ dodal se smíchem.
Podle herce je realita rodičovství daleko syrovější a krásnější zároveň. „U filmových dětí máte asistenty, ale Kryštůfek žádného takového nemá,“ doplnil. A i když někdy mluví doslova o „přežívání“, z jeho vyjádření je cítit, že nová role ho naplňuje víc než jakákoli dosavadní práce před kamerou.
Síla ženy, která inspiruje
Vedle sebe má však Marek ženu, která je pro něj nekonečnou studnicí inspirace. O Evě, dříve Samkové, mluví s neskrývaným obdivem. „Nejvíc se mi na ní líbí to, že i ty těžké věci, které se jí v životě dějí, dokáže zvládnout s lehkostí. Ale ne tak, že by na ně kašlala… Dokáže se jim postavit,“ popsal s respektem k ní.
Manželství herecké a sportovní hvězdy funguje podle něj především díky vzájemnému respektu. „Základ zdravého vztahu je, aby se partneři k sobě chovali s úctou a respektem. U nás je to oboustranný respekt a hrozně si toho vážím,“ dodal. Eva je pro Marka nejen partnerkou, ale i tréninkovou parťačkou. Společně tráví čas sportem, třeba posilováním, během i cyklistikou.
Herec bez přetvářky Marek Adamczyk
Pro širokou veřejnost se stal známým díky filmům a seriálům jako Lidi, co spolu chodí, Kuky se vrací nebo populární minisérie Volha. Pochází z Prahy a vystudoval DAMU. Jeho herecký projev je často popisovaný jako civilní, přirozený a autentický, tedy přesně takový, jaký se v posledních letech stává trendem českého filmu.
Adamczyk si své soukromí dlouho hlídal. I proto mnohé překvapilo, když veřejně potvrdil vztah s Evu Adamczykovou. Působí ale opravdu harmonicky. On přináší nadhled a kreativitu, ona disciplínu a sílu. Nesnaží se za každou cenu hrát na dokonalost. Nebojí se ukázat i chvíle vyčerpání a zmatku, jako třeba zažívají teď.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, eXtra, Instagram Marka Adamczyka