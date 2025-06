Michal Suchánek zavzpomínal na své mládí, když hloupě naletěl svému kamarádovi, který ho zadlužil až do milionů.

Michal Suchánek je součástí českého showbyznysu již řadu let. Herec a bavič je spojován s celou řadou zábavných projektů a zdá se, že jeho úspěšná kariéra konstantně stoupá. Jenže jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, ne vždy se mu dařilo jako dnes. Těsně po revoluci ho sužovaly kruté časy, kdy se zadlužil až do milionů korun. Netušil, co s ním bude dál.

Splnil si sen, a dostal se do potíží

Michal Suchánek měl velký sen, který nikterak nesouvisel s kariérou v umělecké branži. Vždy toužil vlastnit hospodu. Jenže jeho největší přání ho dostalo do existenčních problémů. Ve svých 23 letech začal společně podnikat se svým kamarádem, který sice neměl příliš dobrou pověst, ale Suchánek, zaslepen splněním si svého snu, mu věřil. To ale neměl dělat.

„Byl jsem jeden z prvních bílých koní v republice. Měl jsem kamaráda, který ještě za komunistů rozjížděl kšeftíky, bral mě s sebou na rozvoz šunčiček, zeleniny, ovoce. No a pak ho za to zavřeli na dva roky,“ zavzpomínal na nepříliš šťastné časy v podcastu U Kulatého stolu. „Měl nápad, že otevřeme hospodu, a protože byl trestaný, tak musel být živnosťák na mě. On to všechno šéfoval, byl v tom dobrej, já jen blbej herec,“ pokračoval Suchánek.

Foto: Nextfoto, Michal Suchánek na galavečeru Mental Power Prague Film Festival

Herec vzpomínal, že vlastně jen podepisoval faktury a nepřipadalo mu důležité něco z toho kontrolovat, protože tomu stejně nerozuměl a svému kamarádovi věřil. Jenže vzhledem k tomu, že všude figurovalo Suchánkovo jméno a jeho kamarád neplatil tam, kde měl, po pár měsících se začali ozývat dodavatelé, kterým hospoda dlužila. „Deset let jsem měl obstavené účty a velké problémy,“ uzavřel Suchánek. Krize trvala dlouhých 10 let a už by nikdy nic podobného nechtěl zažít. Nad vodou ho držela hlavně jeho manželka Renata.

Chce zajistit svou rodinu

Jak už to tak bývá, i špatné věci mohou být pro něco dobré. A jsou to možná právě tyto zkušenosti, které přispěly k tomu, že dnes se Suchánek snaží svou rodinu co nejlépe zajistit. Pořád je pracovně velmi aktivní, objíždí republiku spolu s Partičkou, natáčí seriály i filmy, režíruje. V podcastu Čestmíra Strakatého přiznal, že jednou z motivací je, aby svou rodinu dostatečně zajistil.

Manželkou Suchánka je tanečnice Renata Suchánková a mají spolu dvě děti, syna Jáchyma a dceru Bereniku, kteří se oba věnují umělecké činnosti. Michal Suchánek přiznal, že mají všichni velmi blízké vztahy, děti mu dodnes říkají tatínku, tráví spolu čas a zajímají se o sebe. To vše je tak trochu v přímém kontrastu s tím, jaké to bylo v jeho vlastní rodině, především ze strany otce a bratra. Blíže se ale o tématu vyjadřovat nechtěl, protože mu to nepřišlo fér.

Zdroj: Autorský text, Podcast U Kulatého stolu, Wikipedie, Podcast Čestmíra Strakatého