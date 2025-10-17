Britka se provdala za dubajského miliardáře. Na svých sociálních sítích sdílí, jak vypadají její běžné dny.
Neomezený přísun peněz a luxusu je jistě pro většinu lidí velkým lákadlem. Zvláště lidé, kteří se potýkají s finanční krizí, nebo žijí od výplaty k výplatě, často sní o výhře v loterii, o níž se domnívají, že by vyřešila všechny jejich problémy. To je možná pravda. Ale co kdyby před vámi stála důležitá otázka? Svoboda nebo život v luxusu? Co byste zvolili? My v redakci Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak influencerka původem z Velké Británie sdílí na sociálních sítích, jaký je život vedle dubajského podnikatele.
Deset etap k manželství
Britka Soudi Al Nadak samu sebe označuje za „Soudirellu“, jedná se o slovní hříčku odkazující na Popelku (v angličtině Cinderella) a pravidelně na sociálních sítích sdílí, jak vypadá její běžný den vedle manžela Jamala, dubajského podnikatele a miliardáře. Je ženou v domácnosti na plný úvazek, denně je zahrnována luxusem, který ovšem něco stojí. Na první pohled ve vás může vzbuzovat závist, jakmile však zhlédnete několik jejích videí, možná vás přepadne spíše lítost a nakonec budete za svůj život ještě rádi.
Uvedla také, že musela projít 10 etapami vedoucími k manželství. Ty představovaly:
- První fáze byla seznamovací a zahrnovala neustále perfektní vzhled.
- Dostala tzv. dárek proti útěku, přicházely drahé dárky, což je způsob, jak muž v Dubaji projevuje o ženu zájem a vyjadřuje jí tím lásku.
- Dovolená každý měsíc, spontánní, Soudi musela být vždy připravená na cestu, i když nevěděla, kdy a kam pojede.
- Nedostatek času, musela si uvědomit, že manžel na ni nebude mít moc času, vynahradil jí to každodenním posíláním květin.
- Jamal své budoucí manželce zajistil různé aktivity, aby se zabavila, když on musel pracovat.
- Lamborghini, zde není nutné nic doplňovat.
- Neustálé rozmazlování, tady také není potřeba žádné další vysvětlení.
- Život v 5hvězdičkových hotelech a návštěvy luxusních lázní.
- Omezení, po všech předchozích etapách, kdy si Jamal Soudi získal, přišlo tvrdé omezení svobody, Jamal sleduje pohyb své manželky, říká jí, co si má vzít na sebe, nesmí se přátelit s jinými muži a musí odpovědět na všechny jeho otázky.
- Manželství a role spořádané manželky hodné dubajského podnikatele, neomezená kreditka.
Nechce po ní nic jiného než dokonalost
V tuto chvíli se od Soudi očekává, že bude manželkou v domácnosti, přesto však nesmí vařit a každý den musí vypadat dokonale, od make-upu až po oblečení. Finančně je zcela závislá na svém manželovi a nesmí se přátelit s jinými muži. Jamal Soudi dokonce koupil i soukromý ostrov, aby mohla v klidu chodit po pláži v plavkách a neokukovali ji cizí muži. Manželé mají také trvale zapnuté lokátory telefonů, oba vědí, kde ten druhý je.
Takovou záplavu peněz a luxusu si snad obyčejný člověk ani nedokáže představit. Hezky se na to dívá, ale když proniknete alespoň trochu pod pokličku takového života, rychle se stáhnete zpět a jste vděční za to, co máte. Spousta lidí Soudi odsuzuje, že se k takovému životu propůjčila, vyměnila svobodu za peníze, ale ona to tak nevnímá. Vysnila si život, který teď žije, i když s sebou nese spoustu pravidel, na něž si musela dlouho zvykat.
