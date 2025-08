Seriál Malý pitaval z velkého města vznikl před pěknou řádkou let, ale pro spoustu lidí je nezapomenutelný. Z hlavní pětky kriminalistů už ale všichni nežijí.

Vzpomínáte si ještě na seriál z 80. let Malý pitaval z velkého města? Jeho premiéra tehdy diváky nadchla a vlastně se těší velké oblibě i dnes. Už desítky let jeho reprízování baví publikum. Dvojice Jaroslav Dietl a Jaroslav Dudek dala vytvořit seriálu, který vás zavede do prostředí oddělení kriminální služby Sboru národní bezpečnosti, kde se vyšetřují krádeže, vydírání, ale i vraždy. Navíc herecký koncert předních českých herců byl jasnou zárukou úspěchu. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, co hrdinové seriálu dělají dnes.

Dvě řady plné napětí

Co je to vlastně ten pitaval? Pitaval je označení pro zajímavé případy z policejní a soudní praxe. Název jim dal francouzský advokát Francois Gayot de Pitaval, který žil v letech 1673–1743. Seriál Malý pitaval z velkého města tak ve dvou sériích přibližuje práci kriminalistů při vyšetřování zajímavých trestných činů. Diváci si nejen tehdy, ale i dnes velmi pochvalují realistický pohled na práci kriminalistů, silné charaktery postav a přesvědčivé herecké výkony. Nic přehnaného, žádné extrémní akční scény. Může za to i odborný dohled poradců seriálu, jimiž byli mjr. Miloslav Šimek a mjr. Jaroslav Buchar.

Kam se poděli hlavní herci

Seriál by nemohl vzniknout bez jeho hereckých hvězd, hlavní pětku tvořili Ladislav Frej, Jiří Krampol, Pavel Zedníček, Michal Pešek a Svatopluk Skopal. Někteří stále hrají, jiní už bohužel nejsou mezi námi. Ladislav Frej se věnuje především divadlu, občas se ale objeví i ve filmu. Stejně tak Pavel Zedníček, který stále tvrdí, že si nedokáže představit svůj život bez práce, přestože je již zaslouženým penzistou. Naposledy exceloval v seriálu Jedna rodina, moderoval také zábavný pořad Možné je všechno!.

Foto: Česká televize, distr. TV Nova

Svatopluk Skopal je spjat především s divadlem. Již od 70. let působí ve Vinohradském divadle. Ovšem objevil se i na televizních obrazovkách, například ve velmi populárním seriálu ČT Vyprávěj nebo si zahrál ve filmu Probudím se včera, kde ztvárnil tatínka hlavní postavy Jiřího Mádla, popřípadě jeho starší verze, kterou si zahrál Filip Blažek. Dodnes Svatopluk Skopal nevlastní mobil.

Michal Pešek ztvárnil nejmladšího člena týmu, ovšem o nic méně chytřejšího. Vnesl mezi zkušené kriminalisty a herce čerstvý vítr. Bohužel, přestože byl nejmladší, už několik let je po smrti. V roce 2012 podlehl následkům vážné nemoci. Stejně tak Jiří Krampol již opustil starou partu, a to teprve před pár dny. Ve věku 87 let zemřel 26. července 2025 v důsledku chronického srdečního selhání.

