Paní Hana se podělila o svůj příběh, který byste očekávali snad jen ve filmu. Manželství se jí rozpadlo kvůli nevěře, ovšem ne jen tak ledajaké.
Paní Hana, přes 20 let vdaná za svého manžela Petra, se s redakcí Osobnosti.cz podělila o svůj zdrcující příběh. Velice dobře si uvědomuje, že není jediná, kdo se tolik let mylně domníval, že má po boku úžasného muže. Nedávno však objevila krutou pravdu, která její představu dokonalého manželství zbortila jako domeček z karet.
Strávili spolu už kus života
Paní Hana je žena v domácnosti, bezdětná, vdaná za manžela Petra už přes 20 let. Vždy si uměl slušně vydělat, i když Hana neměla vůbec tušení, co přesně jeho práce obnáší, protože to byla samá čísla a smlouvy a pochopit všechno, co měl na starosti, se ani nepokoušela. Těšilo ji vědomí, že se o ně dokáže postarat tak, že ona mohla zůstat doma a soustředit se na domácnost. Neměla s tím žádný problém, byla ženou, která zastávala tradiční rodinné hodnoty a jako žena v domácnosti se necítila nijak méněcenná.
Touha po dítěti
Žila šťastně, až do chvíle, kdy se doma čím dál tím více začalo mluvit o založení rodiny. S manželem se brali velmi mladí, bylo jim 18 let. Pro její vrstevníky to bylo tehdy zcela nepředstavitelné, ale s Petrem se milovali nade vše, byli spolu už od konce základní školy, nepřišlo jim tedy nijak zvláštní brát se tak mladí.
Teď už ale bylo oběma 38 let, Hana toužila po dítěti a nechápala, proč se její manžel tak zdráhá. Za těch 20 let si společného času užili spoustu, cestovali, poznali mnoho koutů světa, užili si luxusu, o kterém se mnohým ani nesní, měli krásný dům, který bude za pár let splacený, zázemí, zkrátka se měli opravdu skvěle. Jediné, co Haně ke štěstí scházelo bylo stát se maminkou.
„Kdykoli jsem na to zavedla téma, Petr jako kdyby se změnil v jiného člověka. Nedokázala jsem pochopit, kde je problém, o založení rodiny jsme se bavili už jako mladí studenti. Ani mě nenapadlo, že bychom se někdy v budoucnu, až budeme zralí, nestali rodiči. Ale jak se zdálo, Petr měl o naší budoucnosti jiné představy,“ uvedla ve svém dopise Hana.
Podezření se naplnilo
„Petr se změnil v jiného člověka. Téma dítě z něj dokázalo udělat úplně jinou osobu, než jakou jsem si vzala.“ Paní Hana si svého manžela začala všímat více než kdy dříve. Co dělá, kam chodí, jak často je na telefonu. Nikdy nic neřešila, měli se dobře, milovali se, a to jí stačilo. Ano, její manžel byl často pryč, často držel v ruce telefon, jezdil na pracovní cesty, někdy byl dlouho do noci v kanceláři. Měla pro to pochopení, protože si myslela, že to všechno patří k jeho práci. Brzy však zjistila, že to tak není.
Později zjistila, že některé věci, které říká, příliš nesedí. Rozhodla se ho tedy jednoho dne sledovat až do kanceláře. Tam skutečně šel, ale skončil mnohem dříve, než doma uvedl. Nasedl do auta a jel do nedaleké restaurace. Tam Hanu čekala tvrdá realita. Sedl si k ženě, která už čekala uvnitř, políbil ji, objímal a držel za ruku. Hana nevěřila svým vlastním očím. Netušila však, že ji čeká ještě další, mnohem větší rána.
Když dvojice vstala a měla se k odchodu, konečně mohla ženě pohlédnout do tváře. Byla to její sestra Anna, dvojče, s níž ji manžel podváděl. Hana byla jako opařená, ale brzy se zmátořila a na svého manžela i sestru uhodila. Krutá pravda byla taková, že po celou dobu jejich manželství její manžel paralelně udržoval poměr s její sestrou, jednovaječným dvojčetem, do kterého se zamiloval už před lety.
Miloval obě, každá z nich byla jiná, Hana byla rodinný typ, Anna zase byla divoká a nespoutaná. „Prosil mě o odpuštění, dokonce i na dítě přistoupil, jen abych ho neopouštěla. Celý můj život se rozpadl,“ dodala Hana. S Petrem se nakonec rozvedla, získala polovinu jeho majetku a se sestrou kontakt neudržuje. Nabrala druhý dech, cestuje a začala psát knihu, což byl vždycky její velký sen. Na lásku však teď nemá ani pomyšlení.
Zdroj: Autorský text čtenářky Hany