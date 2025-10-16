Paní Božena je již několik let ve starobním důchodu a užívá si ho plnými doušky. Nechápe, proč si penzisté věčně stěžují.
Paní Božena už má dost toho, jak si důchodci věčně stěžují na výši své penze. Jak nevychází s penězi a jejich měsíční částka na život se dá považovat za almužnu. Poslala nám do redakce Osobnosti.cz email, kde přiznává, jak si konečně užívá života ve starobním důchodu. Několikrát za rok na dovolenou, kultura, sport, návštěvy restaurací a kaváren. Je totiž potřeba nad těmi penězi přemýšlet a srovnat si priority.
Konečně volný čas
Paní Božena je ve starobním důchodu už nějaký ten pátek a přiznává, že se snad nikdy neměla lépe. V dnešní době, kdy si většina penzistů stěžuje na výši svého důchodu, jak není možné s penězi od státu vyžít, se musí smát. Nebo se spíše rozčiluje. Nikdy nepracovala na vysoké pozici, nikdy si nežila na vysoké noze, ale nad penězi přemýšlela a uměla si srovnat priority. Šetřila a také investovala.
Ano, je pravda, že důchody nejsou nic moc, ale i přesto je možné si zajistit důstojné stáří a ještě si v něm něco užít. Její kamarádky si věčně stěžují, jak mají málo peněz, ale každý měsíc přijdou s jinou kabelkou. Paní Božena raději investuje do sebe a svého volného času. Jednou do roka moře, někdy i dvakrát, jinak si dopřává malé výlety, například do wellness, do lázní nebo za kulturou.
Srovnat si priority
Pokud jsou vaší vášní drahé kabelky a máte na ně, aby vás to jinde nebolelo, kupte si je, pokud vám dělají radost. Nestěžujte si ale pak, že nemáte na rohlík. Paní Boženě dělají radost zážitky. Vždy uměla chytře naložit s penězi a v důchodu tomu není jinak. Zkrátka nenakupuje bezmyšlenkovitě. Jednou za čas sedne k letákům a vypíše si slevu, nakoupí a navaří na celý týden. Tímto způsobem ušetří několik tisíc měsíčně. Jako mladá investovala do bytu, který už má dávno splacený, děti na ní nejsou finančně závislé a ona opět může žít.
Právě teď nastává poslední část života, kdy zase máme čas sami pro sebe a je potřeba si ho náležitě užít. Co jste nestihli v mládí, můžete dohnat ve stáří. Vždycky jste chtěli vidět pyramidy? Vyrazte na dovolenou do Egypta, radí paní Božena. Život je moc krátký na to, abychom si stěžovali na věci, které nemůžeme změnit. Výše důchodů není v našich rukách, ale peníze, které dostaneme, ano. Je potřeba s nimi naložit tak, aby nám život zpříjemnily, ne ztrpčovaly.
Zdroj: Autorský text, podklady od čtenářky