Dvojice bratrů Příkazkých jsou bratři jak se patří české herecké scény. Každý však úplně jiným způsobem a v jiném světě.
I když se v posledních měsících nejvíce mluví o Lukáši Příkazkém díky seriálu Polabí, neméně zajímavý je i jeho mladší bratr Marek, na nějž jsme se na Osobnosti.cz zaměřili. Oba vyrůstali ve Strážnici obklopeni folklorem a věřící rodinou. Díky tomu ale získali ty správné hodnoty, které se výrazně propsaly do jejich uměleckých cest.
Marek: herec, hudebník i tvůrce
Marek Příkazký vystudoval hudebně-dramatický obor na brněnské konzervatoři a následně činohru na JAMU. Jeho domovskou scénou se stalo Městské divadlo Zlín, kde zaujal veřejnost v inscenacích jako Sen noci svatojánské, Harold a Maude či Dokonalá svatba. V současnosti ho diváci mohou vidět například v komedii Dámský krejčí či adaptaci japonského románu Kafka na pobřeží.
Kromě herectví se věnuje hudbě. V kapele Franc Alpa hraje na baskytaru, zpívá a píše texty. Má cit pro ilustraci, fotografii i moderování společenských akcí, je opravdu talentovaný. Popularitu mezi širší veřejností mu přinesl satirický kabaret Ovčáček čtveráček a jeho pokračování, v němž nejen ztvárnil titulní roli, ale byl i spoluautorem scénáře. „Je docela těžké vzít si na mušku někoho, kdo působí jako parodie sebe sama. Ale hradní mluvčí se nevědomky projevil jako geniální scenárista a byla by škoda toho potenciálu nevyužít,“ vyjádřil se podle Novinek.
Lukáš: ze Strážnice do komerčních projektů
Starší Lukáš se vydal hereckou cestou o trochu dříve. Z rodné Strážnice zamířil na pražskou DAMU a rychle se našel v divadelním i filmovém prostředí. Diváci ho znají z komediálních i dramatických rolí a v současnosti díky seriálu Polabí. Určitou roli sehrála i víra. Lukáš dodnes říká, že zatímco v Praze neděli skoro nevnímá, doma ve Strážnici je návštěva kostela pro celou rodinu stále samozřejmostí.
V jednom z rozhovorů vzpomínal pro Novinky na rodinné zázemí, které je oba formovalo. Rodiče podporovali jejich tvůrčí vlohy, velkou roli zde ale hrály i folklorní tradice. „Člověk se naučí vystupovat před lidmi, projde si počáteční trémou, získá ostruhy. Od dětství jsem tančil ve folklorním souboru. Ve Strážnici byly dva, Žerotín a Danaj, později přibyl Demižon, kde jsem vystupoval. Postupem času jsme se zlepšovali a dostali se do fáze, kdy jsme jezdili na zahraniční festivaly a měli hodinové vystoupení,“ uvedl. A bratrská inspirace nakonec zavedla Marka i Lukáše ke stejnému oboru.
Bratři se od sebe liší, ale drží spolu
Kromě společného dětství je spojuje i stejné vnímání jejich vztahu. Oba opakovaně mluví o tom, že byli jeden druhému oporou, ať už šlo o herecké sny, nebo různá pozdější životní rozhodnutí. Lukáš více vystupuje v komerčních projektech a médiích, Marek zase spíše preferuje divadlo a autorskou tvorbu.
A sice se každý vydali trochu jinou cestou, i když pochází oba ze stejné rodiny, ale zároveň drží spolu. Zatímco jejich dědeček i otec považovali za samozřejmost péči o vinohrad, bratři mířili jinam. I Lukáš kdysi přiznal, že ani jednomu z nich nikdo uměleckou dráhu nevymlouval. Rodiče pochopili, že staré řemeslo synové dál neponesou.
