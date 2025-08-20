|

Kelly McGillis je po 40 letech od Top Gunu k nepoznání. Tvrdí, že ji Hollywood kvůli vzhledu zavrhl

Fotografie z filmu Top Gun
Fotografie: Heute.at / Creative Commons / CC BY 4.0, Top Gun
 Jana Paličková |  20. 8. 2025 |  Celebrity
Délka čtení: 3 min

Kelly McGillis byla symbolem krásy 80. let a po boku Toma Cruise oslnila diváky. Jenže její život se vydal jinam, než by kdo čekal.

Role Charlie v Top Gunu z ní udělala hvězdu první velikosti. Byla jiná než typické hollywoodské krásky, chytrá, přirozená, bez přetvářky. Jenže pod leskem se skrýval příběh, který měl k pohádce daleko. V redakci Osobnosti.cz jsme se dozvěděli, že už v roce 1982, ještě před slávou, ji přepadli a znásilnili dva muži v jejím bytě. Trauma ji pronásledovalo léta, začala pít, trápily ji deprese a veřejný život byl pro ni čím dál těžší.

Nový život mimo kamery

Po nevydařeném manželství a vztazích se ženami se rozhodla přestat hrát jakoukoli roli. Odstěhovala se z Hollywoodu a učila herectví, jak uvádí US Weekly. Když se v roce 2022 chystal sequel Top Gun: Maverick, mnozí čekali její návrat. Ona ale otevřeně řekla, že je stará a tlustá, jak je to ostatně v jejím věku normální.

Dnes žije v Severní Karolíně, bez plastických zákroků a bez masky. Prošla si útokem, závislostí i těžkými vztahy, a přesto působí klidněji než kdy dřív. Dlouho se snažila předstírat, že je někým jiným. Byla dvakrát vdaná, měla děti, ale uvnitř věděla, že nežije svůj skutečný život. V roce 2009 se odhodlala k upřímnosti. Veřejně přiznala, že ji přitahují ženy, uvádí People.

Svoboda místo pozlátek

Její coming out vzbudil obrovský ohlas, i když ona sama čekala, že to zapadne. Po letech hraní rolí, před kamerou i v soukromí, se McGillis naučila žít podle sebe. Nehoní se za kariérou, neskrývá se za make-upem a ani za slávou.

Místo hollywoodských večírků má přátele, rodinu a obyčejný život. Její příběh je důkazem, že i za fasádou filmového úspěchu se může skrývat těžký boj. A že skutečné vítězství nepřichází s oscarem ani návratem do hitu, ale s tím, když člověk dokáže přijmout sám sebe.

Zdroj: Autorský text, People, US Weekly, sociální síť X Raghav

Diskuze
Přidat do Google News

Související články

Sdílejte svůj názor