Kelly McGillis byla symbolem krásy 80. let a po boku Toma Cruise oslnila diváky. Jenže její život se vydal jinam, než by kdo čekal.
Role Charlie v Top Gunu z ní udělala hvězdu první velikosti. Byla jiná než typické hollywoodské krásky, chytrá, přirozená, bez přetvářky. Jenže pod leskem se skrýval příběh, který měl k pohádce daleko. V redakci Osobnosti.cz jsme se dozvěděli, že už v roce 1982, ještě před slávou, ji přepadli a znásilnili dva muži v jejím bytě. Trauma ji pronásledovalo léta, začala pít, trápily ji deprese a veřejný život byl pro ni čím dál těžší.
Nový život mimo kamery
Po nevydařeném manželství a vztazích se ženami se rozhodla přestat hrát jakoukoli roli. Odstěhovala se z Hollywoodu a učila herectví, jak uvádí US Weekly. Když se v roce 2022 chystal sequel Top Gun: Maverick, mnozí čekali její návrat. Ona ale otevřeně řekla, že je stará a tlustá, jak je to ostatně v jejím věku normální.
Dnes žije v Severní Karolíně, bez plastických zákroků a bez masky. Prošla si útokem, závislostí i těžkými vztahy, a přesto působí klidněji než kdy dřív. Dlouho se snažila předstírat, že je někým jiným. Byla dvakrát vdaná, měla děti, ale uvnitř věděla, že nežije svůj skutečný život. V roce 2009 se odhodlala k upřímnosti. Veřejně přiznala, že ji přitahují ženy, uvádí People.
Svoboda místo pozlátek
Její coming out vzbudil obrovský ohlas, i když ona sama čekala, že to zapadne. Po letech hraní rolí, před kamerou i v soukromí, se McGillis naučila žít podle sebe. Nehoní se za kariérou, neskrývá se za make-upem a ani za slávou.
Kelly McGillis is normal, only Tom is ageless 😎 pic.twitter.com/t4xiNNUDwf— ᥅ꪖᧁꫝꪖꪜ (@ThisIsRagh) May 31, 2025
Místo hollywoodských večírků má přátele, rodinu a obyčejný život. Její příběh je důkazem, že i za fasádou filmového úspěchu se může skrývat těžký boj. A že skutečné vítězství nepřichází s oscarem ani návratem do hitu, ale s tím, když člověk dokáže přijmout sám sebe.
Zdroj: Autorský text, People, US Weekly, sociální síť X Raghav