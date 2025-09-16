Komik Lukáš Pavlásek roky šířil fámu o krátkém manželství s kolegyní Ivou Pazderkovou, nebyla to však pravda. Dnes žije v harmonii s manželkou Denisou.
Lukáš Pavlásek patří k našim komediálním umělcům, ale do svého vystupování dokáže vnést i příjemnou lidskost. Jak v redakci Osobnosti.cz víme, stal se jednou z hlavních tváří stand-upu, avšak v životě se nebojí ani všelijakých výzev, které by od něj málokdo čekal, kupříkladu soutěže StarDance, kde překvapil svým tanečním nasazením.
Od IT specialisty ke komediálnímu „ňoumovi“
Ještě než se Pavlásek postavil před publikum, pracoval v pojišťovně jako IT odborník. „Zálohování dat mě fakt nebavilo,“ vzpomínal na svou dávnou práci pro Novinky, kdy se zdálo, že mu každodenní život bude zaplňovat kancelářská rutina. Zlom přišel ve chvíli, kdy ho kamarádka přemluvila, aby zkusil konkurz do nového projektu Na stojáka. Tam se poprvé objevil na jevišti vedle Ivy Pazderkové, Michala Kavalčíka a Petra Vydry.
Diváci si jeho styl oblíbili v podstatě hned. Přezdívka „Tydýt“ s ním zůstala, ale Pavlásek ji přijal s nadhledem. „Když jsme vymýšleli reklamu, chtěli jsme postavu nějak pojmenovat a najednou se ozvalo zatroubení motorky. Režisér Dan Růžička řekl ‚tydýt‘ a tím to jméno vzniklo,“ popsal.
Jeho manželka musí mít smysl pro humor
Současná manželka Denisa vstoupila Pavláskovi do života na festivalu ve Slavonicích. Přestože o její přízeň usiloval i jiný nápadník, Pavlásek nakonec zvítězil. „Ona se nade mnou slitovala a od té doby jsme spolu,“ žertoval bavič v Show Jana Krause. Dvojice se zasnoubila už v roce 2020, ale svatbu odložila kvůli pandemii. V roce 2022 ji konečně oslavili ve velkém stylu, kdy se veselka proměnila spíše v bujarou party.
Denisa pracuje na pozici PR pro velké hudební vydavatelství, ale i další subjekty. Pavlásek říká, že jsou si vlastně hodně podobní. „My spolu dokážeme mlčet i se smát, ona i toleruje moji introvertnost, oba máme podobný smysl pro humor, bez toho to nejde. Sama mi někdy poradí nebo řekne: ‚Tady to použij a ještě to trochu zvelič,‘“ popsal v podcastu Face to Face.
Jistou perličkou ze života známého komika je fáma o jeho svazku s kolegyní Ivou Pazderkovou. Roky tvrdili, že byli krátce spolu a svatbu tehdy pojali jako spontánní nápad a nikomu z rodiny ani nic neřekli, manželství jim mělo vydržet jen tři měsíce. Pravda je ale taková, že šlo vlastně o takový vtípek, bavilo je celý ten příběh vymýšlet a rozvíjet. Ve skutečnosti jsou však jen dobrými přáteli a nikdy spolu nic neměli.
