Herečka Andrea Černá se zúčastnila předávání Cen Thálie. Na červeném koberci se objevila v kalhotách a bez make-upu.
Kdo by si nepamatoval milou a krásnou Elišku z pohádky Princezna ze mlejna. Ztvárnila ji tehdy 17letá herečka Andrea Černá, kterou si vybral sám režisér Zdeněk Troška a rozhodně neudělal chybu, jak můžeme v redakci Osobnosti.cz soudit. Od natáčení uběhlo už více jak 30 let a sympatická herečka letos oslavila 48. narozeniny. Přestože je často chválena za svůj mladistvý vzhled, tentokrát šokovala na předávání Cen Thálie.
Zvolila ležérní styl
Vyhlašovací ceremoniál s předáním Cen Thálie proběhl v sobotu 1. listopadu 2025 v pražském Národním divadle. Zatímco většina přítomných dam zvolila velkou večerní, herečka Andrea Černá si s outfitem příliš hlavu nelámala. Široké černé kalhoty, k nim zelený top a ve stejné barvě vybrala také lodičky do špičky.
Vsadila na pohodlí a zajisté se nemusela protrpět večerem v nepohodlném oděvu. Módní experti by ji ale zřejmě příliš nepochválili, protože její výběr oděvu se na takovýto typ večera příliš nehodil. Eleganci a šarm tentokrát nechala doma, a jak bylo vidno, ani líčení moc neřešila.
Inspirovala se v zahraničí?
Herečka se rozhodla jít zcela proti proudu a všem pravidlům a zřejmě se vzhlédla ve své zahraniční kolegyni Pamele Anderson, která se před nedávnem rozhodla přestat líčit. Někdejší sexbomba seriálu Pobřežní hlídka se proslavila umělým poprsím a tunami make-upu, dnes ji na ulici i společenské akci sotva poznáte. Jako důvod uvedla smrt své letité osobní vizážistky Alexis Vogelové, která v roce 2019 podlehla rakovině prsu.
Jaký důvod k tomu má Andrea Černá, která na slavnostní předávání Cen Thálie dorazila zcela nenalíčená, netušíme, nicméně její příchod na červený koberec příliš pozitivních emocí nevyvolal. Mezi záplavami rób předních českých i světových návrhářů vyčnívala až příliš, a ne zrovna v dobrém slova smyslu. Je však potřeba ocenit, že se herečka rozhodla stárnout s grácií bez zásahu estetických zákroků.
Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Super