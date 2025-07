Kdysi ho všichni znali jako Matěje Máru. Dnes byste ho na ulici pravděpodobně nepoznali. Vousatý muž v montérkách krmí medvědy a od minulosti se distancuje.

Když se v roce 2003 poprvé objevil film Pupendo, diváci si okamžitě zamilovali nejen hlavní představitele, ale i charismatického neslyšícího chlapce Matěje. Jeho role se tehdy zhostil neherec Lukáš Baborský, který se na plátně objevil poprvé a také téměř naposled. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se podívali blíže na jeho nenápadný životní oblouk, který začal v televizi, ale pokračuje v klidu mezi výběhy exotických zvířat.

Od dětského herce k péči o zvířata

Lukáš pochází z Příbrami a až do tří let si jeho rodina myslela, že je prostě jen „pomalejší“. Až později lékaři zjistili, co je za problém. Lukáš je neslyšící. O to větší překvapení bylo, když si ho vyhlédli filmaři pro připravované Pupendo. „To bylo v osmičce na základní škole. Přišla nějaká paní z České televize, natočila si nás kluky a pak se rozhodovalo, kdo půjde na konkurz. Vybrali nás dva, ale protože spolužák onemocněl, tak na konkurz jsem jel jenom já. On měl smůlu,“ svěřil se před časem pro Blesk.

Natáčení vedle hereckých es, jako jsou Eva Holubová a Bolek Polívka, mu dalo unikátní zkušenost. Filmový štáb se mu snažil co nejvíce přizpůsobit. „Oni ti slyšící ve štábu mne brali mezi sebe jako úplně normálního člověka, jako bych byl jedním z nich. Někteří se dokonce naučili pár znaků,“ popisoval pro web Ruce krátce po dokončení natáčení, v roce 2003.

Přesto Lukáš v herecké dráze nepokračoval. Po několika letech si střihl už jen epizodní roli v Kriminálce Anděl. Po maturitě na speciální pedagogické škole chvíli studoval i na Masarykově univerzitě, ale nakonec školu nedokončil. Vrátil se ke svému dětskému snu – zvířatům. Dnes pracuje jako ošetřovatel v Zoologické zahradě Chleby a je spokojený.

O filmu Pupendo

Pupendo režíroval Jan Hřebejk podle scénáře Petra Jarchovského. Děj se odehrává v normalizačním Československu 80. let a ukazuje tehdejší životní dilemata umělců, učitelů a obyčejných lidí. Hlavní postavou je výtvarník Bedřich Mára (Bolek Polívka), který řeší rozpor mezi svým přesvědčením a tlakem režimu. Film výborně kombinuje komedii s hořkou společenskou kritikou, což z něj dělá silný dobový obraz i dnes.

Díky hvězdnému obsazení – kromě Bolka Polívky se tu objevila také Eva Holubová, Jaroslav Dušek nebo Vilma Cibulková – si snímek získal srdce diváků i kritiky. Atmosféru podtrhuje i hudba Aleše Březiny. Pupendo navazuje na úspěch filmu Pelíšky a spolu s ním tvoří pomyslný dvojportrét české společnosti během dvou zásadních období, tedy pražského jara a normalizace. Zvláštní uznání si vysloužila i práce s dětskými herci, mezi nimiž zazářil právě i Lukáš Baborský.

Filmový Matěj se změnil k nepoznání

Dnes má Lukáš Baborský 38 let a vizáž, která by jen těžko připomíná roztomilého chlapce z Pupenda. S vousy a pracovním oblečením byste ho na první pohled na herce rozhodně netipovali. O slávě už nepřemýšlí, ale návratu před kameru se úplně nebrání. Z jeho profilu vyplývá jedna zásadní věc: i když se jeho cesta ubírala jiným směrem než lidé čekali, našel v životě to, co ho naplňuje. Lukáš dnes žije poklidným životem a daleko od filmového průmyslu. Každý den se stará o zvířata, včetně velkých šelem, a občas si ještě pustí Pupendo, když běží v televizi.

