Slapská přehrada bývá pro zpěvačku místem odpočinku, letos ale nechyběly napjaté chvíle. Helena Vondráčková čelila bezohlednému kapitánovi.
Když jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali video, na kterém Helena Vondráčková gestikuluje směrem k motorovému člunu, bylo jasné, že nešlo o inscenovanou scénu pro fanoušky. Se svým manželem Martinem Michalem tráví léto na luxusním hausbótu na Slapech, 17 metrů dlouhém a 5 metrů širokém plavidle s terasou a pohodlným zázemím. Ten si pořídili před třemi lety, když prodali svůj původní hausbót. Pohodu ale tu a tam naruší lodě, jejichž kapitáni ignorují bezpečnostní pravidla a projíždí příliš blízko a rychle.
Nepříjemný incident na vodě
Podle Martina Michala, manžela Heleny Vondráčkové, nejde zdaleka o ojedinělý případ. Sama Vondráčková si na bezohledné kapitány stěžovala již víc jak před deseti lety, ale případů nejspíš přibývá. Když lodě projíždí plnou rychlostí kolem kotviště, vytváří tak vysoké vlny, které mohou poškodit ukotvené hausbóty. Jejich vlastní plavidlo už tak utrpělo drobné šrámy. Navíc je tu dost velké riziko pro plavce. V minulosti už v důsledku neukázněné jízdy na Slapech došlo i k tragickým nehodám a úmrtím.
Navzdory občasným nepříjemnostem si však manželé pobyt na Slapech umí užít. Helena ráda vyráží na paddleboard, plave v ranním klidu a odpoledne relaxuje na terase, kde chytá bronz. Martin Michal se zase věnuje rybaření, houbaření a projížďkám na jejich vlastní motorové lodi. Společnost jim zde vždy dělala Jessie, věrná fenka německého ovčáka, o tu bohužel nedávno přišli, ale hned si pořídili další štěně (pojmenované opět Jessie), aby jim nechyběl čtyřnohý kamarád.
Jaká pravidla na Slapech platí
Na Slapech aktuálně platí přísná bezpečnostní opatření, která mají chránit jak plavce, tak posádky menších plavidel. Od začátku července do konce srpna je v úseku od hráze po říční kilometr 118,05 povinná jízda motorových lodí ve výtlačném režimu, tedy tak, aby se příď plavidla nezvedala a nevznikaly velké vlny. Tento režim byl zaveden po výrazném nárůstu nehod v minulých letech a Státní plavební správa spolu s policií jeho dodržování bedlivě kontroluje.
Kromě vyznačených bezpečných ploch pro koupání zde existují také vyhrazené zóny pro akrobatickou plavbu, vodní lyžování či jízdu na vodních skútrech. Opatření jsou součástí celostátní kampaně „Na vodě nejsi nikdy sám“, která má zvýšit povědomí o ohleduplném a bezpečném chování na vodě. Při plavbě je také povinné sledovat vyznačené bóje a značky. Jejich nerespektování může vést i k pokutě a odebrání oprávnění. Právě ignorování těchto pravidel stojí za konflikty, jako byl ten s Helenou Vondráčkovou.
Kromě materiálních škod hrozí při vysoké rychlosti lodí i pád cestujících přes palubu, nebezpečné srážky s paddleboardisty, kajakáři nebo plavci, kteří nejsou z dálky dobře vidět. Velké vlny dokážou převrhnout i menší lodě a čluny. Ministerstvo dopravy proto pravidelně apeluje na ohleduplnost a dodržování předpisů.
Zdroj: Autorský text, MinisterstvoDopravy, IDnes, TN, YouTube Státní plavební správa, Facebook Luboše Procházky