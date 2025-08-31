Lucie Vondráčková si po rozvodu pořídila hned dva domy a nedávno k nim přidala další. Její obrovské panství vyšlo na téměř 45 milionů korun.
Známá zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se před lety rozhodla udělat zásadní životní krok. Chtěla vytvořit prostředí, které by odráželo její vztah k přírodě a smysl pro detail. Nakonec si pořídila dva domy z éry socialismu a pustila se do jejich kompletní proměny. Ta nakonec vyšla na více než dvě desítky milionů korun.
Lucie Vondráčková a její vysněný dům
Když se Lucie Vondráčková rozváděla s hokejistou Tomášem Plekancem, měla jasný plán – začít znovu. Rozhodla se proto na hranici pražských čtvrtí Libuš a Kamýk koupit hned dvě starší nemovitosti a ty přetvořila v luxusní bydlení. Celková investice přesáhla 24,3 milionu korun. Nemusela si ale ani brát půjčku – veškeré náklady totiž zvládla pokrýt penězi z prodeje luxusního bytu na Kavčích horách, jenž jí kdysi daroval bývalý manžel Tomáš Plekanec.
Na rekonstrukci se začalo pracovat už v době covidu a ze starého domu vzniklo moderní bydlení s ekologickým nádechem. Lucie vsadila na přírodní materiály. Místnosti mají dřevěné podlahy, nachází se v nich renovované trámy a zdi jsou obloženy cihlou, což domu dodává osobitý charakter. Ačkoliv se domem na sociálních sítích nechlubí a obecně o svém soukromí mluví jen zřídka, na sociálních sítích se pochlubila krátkým záběrem interiéru. Místnost, která kdysi sloužila jako garáž, je dnes pokojem inspirovaným kouzelnickým světem Harryho Pottera.
Nedávno koupila třetí dům
Po rozšíření svého panství se Lucie rozhodla pořídit si ještě sousední nemovitost, za kterou zaplatila celkem 21 milionů korun. Zajímavostí však je, že nově zakoupený dům nemůže využívat, a to až do smrti bývalých majitelů (72 a 74 let). Součástí kupní smlouvy totiž bylo takzvané věcné břemeno výměnku. To znamená, že s nemovitostí ještě Lucie několik let nebude schopna jakkoliv nakládat.
Jedno je ale jisté – jakmile onen čas jednou nastane, nemovitost se okamžitě stane součástí velkého panství, na kterém Lucie už dlouhých 5 let nepřetržitě pracuje. A kdo ví, třeba jeden z domů budou obývat její synové Adam a Matyáš, kteří v okolí pravidelně dochází do britské školy, jelikož oba mluví lépe anglicky než česky.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Extra, Aha Online, Instagram