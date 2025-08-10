Herec a exministr kultury Vítězslav Jandák si splnil sen. Vrátil se do jižních Čech, kde si postavil vysněný luxusní srub.
Herec a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák letos oslavil 78. narozeniny a užívá si klidu a přírody ve svém vysněném srubu v jižních Čechách u Třeboně. Stylový srub jako z pohádky působí skutečně kouzelně, při nahlédnutí dovnitř ihned zatoužíte zatopit v kamnech, sednout si do houpacího křesla k dobrému čaji nebo kávě a otevřít oblíbenou knihu. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak se k chalupě dostal a jak je zde spokojený.
Miluje jižní Čechy
Přestože je Vítězslav Jandák rodilým Pražákem, jižní Čechy často navštěvoval a místní okolí si vskutku zamiloval. Jakmile se tedy rozhodoval, kde si užívat klid a pohodu a popřípadě trávit důchod, měl jasno. „Jezdil jsem po Jindřichohradecku a hledal chalupu. Jednou jsem byl na procházce s kamarádem, který mi nabídl, abych se podíval na tyto louky. Když jsem zjistil, že se tady dá stavět, neváhal jsem,“ vzpomínal herec pro Deník.
Pořídil si pozemek u Chlumu u Třeboně a v roce 2004 započala stavba srubu, jenž disponuje dvěma ložnicemi a obývacím pokojem s kuchyňským koutem, zelenými kachlovými kamny a krbem. V podkroví najdete jeden pokoj a malou galerii. Ke srubu patří i pořádně velký pozemek, ten má celkově kolem čtyř tisíc metrů čtverečných. Okolo domu je zahrada, kterou společně s manželkou Zdenou udržují upravenou a využívají k pěstování okrasných květin a také domácí zeleniny.
Lepší sousedy si nemohl přát
Jandák přiznal, že stavba srubu nebyla levná záležitost, ale rozhodně nelituje. Splnil se mu sen a užívá si zde pohodu a soukromí. Vybral si nejlepší sousedy, společnost mu dělají jen louky a lesy. Toto místo je pro něj skutečnou oázou klidu. Na pozemku má dokonce vyhloubený malý rybník, který v létě využívají k osvěžení.
Jandák vždycky věděl, že stáří stráví v jižních Čechách. Miluje to tady a cítí se tady doma. Možná je to tím, že odtud pocházela jeho maminka. „Mám to tady rád. Moje máma odtud pocházela, považuji se za Jihočecha. Takže to byl takový můj návrat ke kořenům. Chodím do lesa, řežu dřevo, krmím ryby. Z francouzského okna pozoruji, jak se v dálce prohánějí jeleni, srnky a laně. Je mi tu moc dobře,“ přiznal pro Prima Ženy.
