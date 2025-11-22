Karel Šíp na úvod svého pořadu Všechnopárty pronesl vtípek ze soudního spisu, který většina diváků nepřijala s velkým pochopením.
Moderátor a textař Karel Šíp, dlouholetá hvězda televizní zábavy, je již řadu let považován za kultivovaného baviče s vystříbeným humorem. Tentokrát však šlápnul vedle, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Ve svém divácky velmi oblíbeném pořadu Všechnopárty vtipkoval o citlivém tématu znásilnění. Všichni čekali, jak Česká televize, na které je talk show vysílána, zakročí. Ta se postavila na stranu moderátora.
Vtipy o znásilnění
Na začátku pořadu vždy Karel Šíp pronese slova na úvod, zpravidla jsou to glosy k aktuálnímu dění u nás či ve světě, popřípadě přihodí nějaký ten vtípek. Tentokrát se však dostal na samotnou hranu, spíše daleko za ni. Divákům v hledišti i u televizních obrazovek vyrazil dech. „U soudu stál nějaký chlap za znásilnění a soudkyně se obžalovaného ptá, jestli by mohl uvést něco na svou obhajobu. Ano, kdybych měl u sebe baterku, nestalo by se to, odpoví dotyčný,“ pronesl Šíp.
Po odvysílání dílu se na internetu strhla vlna komentářů, jejichž autoři z větší části nechápali, jak Šíp mohl tak ubohému humoru propadnout. Téma znásilnění je tenký led, zvláště v dnešní době, kdy je více než kdy jindy cítit snaha o navýšení trestů za tak ohavný čin. Není totiž žádným tajemstvím, že kolikrát pachatel odejde od soudu s pouhou podmínkou, ale oběť si nese následky po celý život.
Postoj České televize
Mnozí očekávali, že se k situaci Česká televize, na které je pořad Všechnopárty pravidelně vysílán už řadu let, postaví o něco angažovaněji, než se ve skutečnosti postavila. „Česká televize si velmi dobře uvědomuje citlivost tématu i samotného diváka na témata tohoto charakteru. Nicméně jsme si zcela jisti tím, že pan Karel Šíp, který je i autorem scénáře, tím rozhodně nevtipkoval na vrub postižených žen. Ve svém úvodním slově, ve zmiňované epizodě, se inspiroval vtipem, který koluje na internetu a shodou okolností je to i citace z jistého soudního spisu, publikovaný i v médiích,“ sdělila ČT pro Super a tím celou kauzu uzavřela.
„Pro autentičnost k tomu dodal, že rád čte soudní spisy. Byla to příprava k pointě vtipu, která nevycházela z žádného konkrétního soudního spisu. Pořad je zábavní a sám Karel Šíp říká, že vážná témata nekomentuje, nezlehčuje, to opravu není jeho cílem. Cílem je vtip,“ dodali zástupci ČT. Svými slovy však situaci příliš nevylepšili a jak se podle názorů veřejnosti zdá, Karel Šíp právě ztratil několik svých fanoušků a ČT diváků. Takové vtípky a následný postoj televize považují za výsměch obětem znásilnění, což je neakceptovatelné.
Zdroj: Autorský text, Super, Všechnopárty, Facebook Všechnopárty