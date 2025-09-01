Dlouhotrvající vztah bez hádek je snem téměř každého, no Lucii Bílé se splnil. Ve svém partnerovi má už 10 let důležitou oporu a může se na něj vždy spolehnout.
Hodný svalnatý muž, který vás podporuje a nemusíte se s ním hádat? To je sen téměř každé ženy a Lucii Bílé se v roce 2015 splnil. Tenkrát totiž poznala nynějšího partnera Radka Filipi, se kterým si okamžitě padla do oka. Dnes jsou spolu už více než 10 let a kromě jeho skvělého humoru oceňuje zpěvačka také to, že se s ním nemusí hádat. Za celý vztah se totiž prý ani jednou nedostali do rozporu.
Okamžitě si padli do oka
O tom, jak se jejich společné cesty propojily, se dlouho tradovaly nejrůznější historky. Pravdu oba odhalili až v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde zpěvačka přiznala, že se poznali na premiéře muzikálu Carmen. Bílá se tenkrát chtěla vyhnout fanouškům a tak se schovala za nejmohutnější postavu v místnosti. „Chtěla jsem si oddychnout a schovala jsem se za největšího chlapa v místnosti. Vůbec jsem nevěděla, jak vypadá zepředu, viděla jsem jen obrovská záda,“ prozradila tenkrát ve zmíněném rozhovoru.
A tak to bylo – dali se do řeči a rázem zjistili, že jsou na stejné notě. Od té doby uběhlo už deset let a i když spolu tráví veškerý volný čas, perfektně jim to klape. Jak sama zpěvačka přiznala, dokonce za celou dobu nezažili moment, kdy by se hádali nebo byli v rozporu. „Přísahám, že zatím jsme neměli téma, kvůli kterému bychom se dostali do rozporu nebo se pohádali. Jak zpívám v jedné písničce, když je něco pravé, je to prosté jak dech. Náš vztah je obyčejný a tím je neobyčejný,“ prozradila zpěvačka pro iDnes.
Na svatbu nespěchá
Deset let je dlouhá doba a mnohá média samozřejmě zajímalo, zda se zpěvačka plánuje vdávat. Letos prozradila, že nabídku na sňatek měla od svého partnera Radka hned několikrát. „Nás to baví tak, jak to je. Je teda pravda, že jsem byla tázaná Ráďou už asi tisíckrát, jsme spolu teprve deset let. Máme se ale pořád moc rádi, je fajn mít parťáka, o kterého se můžete opřít,“ prozradila pro magazín Super.
A vlastně k čemu – koneckonců, pár spolu nemá dítě a svatba by tak pro ně byla jen kouskem papíru. Jejich společný příběh je jasným důkazem, že někdy k opravdovému štěstí není třeba probojovat se přes velká gesta, ale stačí obyčejný, pevný vztah. Ani svatba není potřeba – důležité je, že se oba milují, podporují se a jsou spolu spokojení.