Herečka Zuzana Bydžovská má dvě děti, každé s jednou ze svých největších lásek. Zradu Miroslava Etzlera nerozdýchala dodnes.

Herečka Zuzana Bydžovská sice slavila úspěch ve své herecké kariéře, což dokládá i její držitelství hned tří cen Českého lva, nicméně v osobním životě tomu bylo naopak. Na Osobnosti.cz musíme připomenout, že především v lásce neměla příliš štěstí. Asi nejvíce se zamilovala do hereckého kolegy Miroslava Etzlera, který jí však zlomil srdce. Utekl jí za jinou.

Místo svatby rozchod

První velkou láskou Zuzany Bydžovské byl grafik Jaroslav Pružinec. S ním měla dceru Doru, a dokonce se schylovalo ke svatbě. K té ale nakonec nedošlo a místo oltáře přišel rozchod. Tehdy si herečka myslela, že má roztříštěné srdce na milion kousků, ale to ještě nevěděla, že ji čeká další velká láska s bolestným rozchodem.

Je známo, že jejím dlouholetým partnerem byl i její herecký kolega Miroslav Etzler, jemuž porodila syna Christiana. Jejich vztah působil harmonicky, vše se zdálo být zalité sluncem a láskou. Bydžovská se domnívala, že v životě našla toho pravého. Šeredně se ale spletla. To zjistila ve chvíli, kdy jí Etzler utekl za herečkou Vilmou Cibulkovou. Musela to být láska jako trám, protože si herec náhle sbalil věci a Bydžovskou opustil i se synem.

Foto: Nextfoto, Miroslav Etzler a Vilma Cibulková na premiéře filmu Hranaři

Pro Bydžovskou to byla obrovská zrada, kterou si však nechtěla nechat jen tak líbit. Ovšem pomstu nezvolila příliš šťastnou. Jako zbraň k odplatě totiž použila jejich syna Christiana. Rozjel se velmi nepříjemný soudní spor, kdy Bydžovská nechtěla, aby se Etzler se synem vídal. Verdikt soudu nakonec zněl – herec může syna vídat jen hodinu a půl každý pátek. Jednou za dva týdny si jej mohl vzít na víkend. Před lety herec prozradil, že ho syn zavrhnul a jejich vztah se už nikdy nespraví.

S kým žije Bydžovská dnes

Herečka si před lety také na dálku adoptovala dvě děti z Ugandy, jak uvedla Arcidiecézní charita Praha. Chlapečka a holčičku finančně podporovala ve studiu. Obecně si ale střeží své soukromí a ve společnosti příliš často neobjevuje ani nedává rozhovory, takže otázka jejího současného partnera je poměrně nejistá. Vidět na veřejnosti ji můžete pouze tehdy, je-li to nutné kvůli její práci. Ukázala se ale třeba na nedávném filmovém festivalu v Karlových Varech, kde se zúčastnila debaty v Domě ČT na téma jejího posledního filmu Pod parou.

Herečka měla dříve problémy s alkoholem a právě to je i ústředním tématem snímku, což mnoho lidí zaujalo. Bydžovská se k tomu vyjádřila jen velmi stručně: „Je individuální, jak do toho člověk spadne. Ať si každý dělá, co chce, ale následky si nese sám.“ Každopádně jak jí přibývají roky, získává určitý nadhled. „Přirozené stárnutí je vlastně milosrdné, člověk už umí oddělit podstatné věci od nepodstatných. Já v pubertě hrozně toužila po drahém oblečení – a podívejte na mě teď, stačí mi pohodlné větší boty,“ uvedla před časem pro IDnes.

