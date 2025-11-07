Lucie Benešová má se svou 13letou dcerou krásný vztah. Podobou jde však do svého tatínka Tomáše Matonohy.
Nejmladší dcera Lucie Benešové a Tomáše Matonohy Lara vyrostla opravdu do krásy, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Podobu však podědila překvapivě po tatínkovi. Se svými rodiči má krásný vztah, s maminkou jsou dobrými kamarádkami, dokonce společně chodí na různé společenské akce.
Čtyřnásobná maminka
Lucie Benešová je hrdou maminkou čtyř dětí. Prvního syna Luciána má s hercem Filipem Blažkem. Ten už ze svých rodičů stačil udělat i pyšné prarodiče a Lucie si tak užívá nejen roli maminky, ale i babičky. Tři děti má se svým manželem, hercem Tomášem Matonohou – syna Štěpána, dceru Laru a adoptovanou dceru Sáru.
V dceři má parťačku
Laře je 13 let a se svými rodiči má velmi krásný vztah. S maminkou Lucií je v podstatě nejlepší kamarádka, často ji doprovází na různé společenské akce, čehož si herečka velmi váží. Doufá, že budou mít harmonický vztah i v dospělosti a Lara bude vědět, že se na Lucii může kdykoli obrátit jako na maminku i jako na kamarádku.
Nicméně už teď je jasné, že herec Tomáš Matonoha bude mít co dělat s odháněním nápadníků. I když má Lara ještě spoustu času na to, než si přivede domů chlapce, roste do krásy a nebude trvat dlouho, kdy prožije svou první lásku. „Ona vypadá starší, ale myslím, že ještě máme chvilku času,“ uvedla herečka v rozhovoru pro Expres.
Lara je velmi nebojácná, ve svých 12 letech žila v daleké Anglii bez rodičů, kde se nebála chodit sama do školy pěšky a mluvit pouze anglicky. Seznámila se s dětmi z různých zemí, například Portugalska, Španělka nebo Itálie. Našla si tam kamarády, s nimiž je dodnes v kontaktu a může tak procvičovat konverzaci v cizím jazyce a učit se nové kultury i mimo školní výuku. Jde tak příkladem i svým rodičům. Lucie se chce sama zdokonalit v angličtině, až dojde na chvíli, kdy bude chtít Lara pohostit své zahraniční přátelé u nich doma.
