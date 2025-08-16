Slunečné pláže a exotická příroda Kostariky se mohou během chvilky proměnit v hrůzu. Své o tom ví i bývalý zprávař Pavel Dumbrovský.
Sluncem zalité pláže, džungle plná exotických zvířat a pověst nejšťastnější země světa. Tak si většina turistů představuje Kostariku. Jenže tahle středoamerická destinace má i horší stránku. V naší redakci Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že se o tom přesvědčil na vlastní kůži i bývalý televizní moderátor Pavel Dumbrovský, kterému se během dovolené v roce 2001 málem obrátil život vzhůru nohama.
Dva dny v pasti uprostřed města
Byl to den jako stvořený pro odpočinek. Pavel Dumbrovský se svou manželkou a tehdy 5letou dcerou Zuzkou procházel náměstím v jednom menším městečku, když se rozhodli vybrat peníze z banky. Díky hladu může dnes o incidentu vyprávět, protože se rozhodli jít nejprve na jídlo.
Idylku přerušil příjezd ozbrojeného komanda. Lupiči vyskákali z aut, rozběhli se k bance a začala přestřelka s ostrahou. Dumbrovský s rodinou zůstali uvěznění v kavárničce naproti bance. „Stříleli po nás a dva dny jsme leželi s pětiletým dítětem na zemi v kulometné palbě a nesměli se hýbat,“ vzpomínal Dumbrovský v pořadu Zuzany Bubílkové Koho čas vzal. Útěk nebyl možný. Kdokoliv se na náměstí pohnul, stal se obětí střelců, celkem zde zůstalo 9 mrtvých.
Kostarika: tropický ráj i ráj pro zločince
Příběh Dumbrovského není ojedinělý. Na Osobnosti.cz jsme dohledali, že ačkoliv patří Kostarika k turisticky nejoblíbenějším zemím Střední Ameriky, bezpečná příliš není. V některých regionech, zejména mimo hlavní turistické oblasti, operují ozbrojené gangy a dochází k přepadením, často i za bílého dne. Policie sice funguje, ale reakční doba může být dlouhá – podobně jako v Dumbrovského případě, kdy zasahující jednotky dorazily až po dvanácti hodinách.
Cestovatelé by měli být obezřetní zejména ve městech jako San José, Limón či Puntarenas. Běžné jsou kapesní krádeže, ozbrojená loupežná přepadení i přepadení turistických autobusů. A přidáme-li k tomu riziko přírodních katastrof – zemětřesení, sopečné erupce či silné tropické bouře – není divu, že se Kostarika umí proměnit z ráje v noční můru během několika minut.
Jak se připravit na cestu
Pokud se přesto rozhodnete Kostariku navštívit, je dobré být připraven. Cennosti je vhodné nechávat v hotelovém trezoru, pohybovat se pokud možno ve skupině a v noci se vyhýbat méně osvětleným ulicím. Doporučuje se také sledovat aktuální bezpečnostní doporučení Ministerstva zahraničních věcí.
Dumbrovského zkušenost navíc ukazuje, že i štěstí může hrát klíčovou roli. Kdyby si rodina nešla nejprve sednout na jídlo, ocitla by se uvnitř přepadené banky. Ale to člověk samozřejmě dopředu nemůže vědět, a tak to záleží pouze na osudu.
Zdroj: Autorský text, YouTube Koho čas vzal, Ministerstvo zahraničních věcí