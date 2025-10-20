Herec Pavel Trávníček se na stará kolena usadil a užívá si rodinného života. Na syna Maxe dnes nedá dopustit. Se staršími dětmi však tak dobré vztahy nemá.
Pavel Trávníček se nesmazatelně zapsal do srdcí diváků rolí prince ve slavné pohádce Tři oříšky pro Popelku. Pohledný herec rozhodně nikdy o přízeň žen nouzi neměl a jeho životem tak prošla celá řada slavných i méně slavných žen. Stabilní rodinu si však vytvořil až na stará kolena, se svou čtvrtou manželkou Monikou. Společně vychovávají osmiletého syna Maxmiliána, na kterého herec nedá dopustit. Na Osobnosti.cz ale musíme připomenout, že vztahy s jeho staršími syny už tak růžové nejsou.
Otcovskou roli si užívá až na stará kolena
Přesto, že má Pavel Trávníček ještě dva syny z předchozích vztahů, je to poprvé, co si otcovskou roli užívá opravdu naplno. Nejstaršího syna Adama měl herec se svou druhou manželkou, baletkou Evou Štefkovou. Otcovské pouto se mu s ním však vybudovat nepodařilo. Ačkoliv Pavel Trávníček neprozradil detaily o jejich vztahu, přiznal, že se s nejstarším synem vůbec nevídá.
Mnohem lepší vztah má se svým druhým synem Pavlem. Toho má z nemanželského vztahu s herečkou Helenou Dytrtovou. Diváci si jej mohou pamatovat z reklamy na kečup, kde si ještě jako malý roztomilý kluk udělal z hranolek upíří zuby. Ani tady však Pavel Trávníček ve výchově nijak zvlášť nefiguroval. Jeho syn neměl až do svých 10 let tušení, kdo je jeho skutečným otcem. Vztah otce a syna se tak začal budovat až v pozdějších letech.
Na syna nedá dopustit a všechno mu dovolí
Dnes mezi nimi panují dobré vztahy a Pavel mladší se také těšil na narození svého nevlastního bratra Maxe. Ten přišel na svět v roce 2016 a právě nastoupil do třetí třídy. Pavel Trávníček tentokrát nic neponechává náhodě a na svou rodinu nedá dopustit. „On je to nejlepší na světě, co mě potkalo. Všechno mu dovolím. Chceme, aby prožil krásné dětství, které ho zformuje a jednou z něj udělá dobrého člověka,“ prozradil pro web PrimaŽeny.
Dnes si Pavel Trávníček uvědomuje, že čas opravdu rychle letí, a ví, že jediné, co s tím můžeme dělat, je společné chvíle si užívat. „Je mu osm, a když se na něj dívám, cítím, jak ten čas rychle utíká. Když ho tak pozoruji, přemítám, na co z jeho života si budu pamatovat nejvíc. Než se člověk nadechne a otočí, už bude velký,“ prozradil s trochou nostalgie v rozhovoru pro Deník. Zároveň přiznal, že zatím to nevypadá, že by se Max dal na herectví. Momentálně chce být totiž fotbalistou.
