Lucie Benešová má za sebou bohatý život plný hereckých rolí. S manželem Tomášem Matonohou se rozhodli rozšířit rodinu o pěstounskou dceru Sáru, která dnes sama vychovává dítě.

Lucie Benešová vždy působila jako silná žena, která se ničeho nebojí. Když se s manželem Tomášem Matonohou rozhodli pro pěstounskou péči, udělali to s vědomím, že dají domov dítěti, které by jinak možná zůstalo zapomenuto. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na rodinu Lucie Benešové blíže.

Babičkou v mladém věku? Benešová si to užívá

„Dlouho jsem jezdila do dětského domova v Plzni a za čas jsem přišla na to, že každé dítě v dětském domově chce mít někoho ‚svého‘ a že má větší smysl dávat dětem v dětských domovech cit a lásku než dárky. Měla jsem potřebu pomáhat a chtěla jsem, aby moje pomoc byla osobnější. A proto jsme se rozhodli, že si Sáru vezmeme do pěstounské péče,“ popisovala v roce 2012 pro Super. Sára tak u nich žila od svých sedmi let.

O tom, že z pěstounství může vzniknout hluboké pouto, svědčí i to, že právě Sára se stala první z dětí Lucie Benešové, které jí přineslo vnouče. V roce 2022 se jí narodila dcera Melánie a Benešová se stala babičkou, jak uvedl Blesk. Ač tehdy sama cítila, že je na roli prarodiče ještě příliš mladá, radost z malé holčičky byla nepopsatelná.

U odhalení pohlaví vnoučete nechyběla, Sára rozkrajovala dort, jehož barevná náplň odhalila, že se narodí holčička. „Moji milí, tak je to tady, potvrzeno!!!!! Budu babí,“ napsala herečka dojatě na Instagram. A tím to neskončilo. V roce 2024 se rodina rozrostla o další holčičku, Ines. Benešová vzkázala novorozené vnučce srdečný vzkaz a připila si na její zdraví sektem.

Jak se Lucie stala dvojnásobnou babičkou

Druhý přírůstek do rodiny se objevil na sociálních sítích začátkem roku 2024, holčička už tak oslavila své první narozeniny. Otcem se stal prvorozený syn Lucián, jehož má Benešová z prvního manželství s hercem Filipem Blažkem. Lucián už před několika lety vstoupil do manželství a to tedy bylo požehnáno dítkem, což Benešová slavila s velkým nadšením.

Lucie Benešová se nikdy nebála velkých rozhodnutí. Ať už šlo o založení rodiny, pěstounství, nebo přijetí role babičky, vždy šla do všeho naplno. Na první pohled září krásou, ale za jejím úsměvem se skrývá obrovská dávka empatie, otevřenosti a síly. A touhy po velké rodině.

Zdroj: Autorský text, Super, Blesk, Blesk, Instagram Lucie Benešové