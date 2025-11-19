Adéla Gondíková nyní žije spokojeně s partnerem Jiřím Langmajerem. Z předchozího vztahu má však krásnou dceru Nelu.
Rozchod Adély Gondíkové s hercem Ondřejem Brouskem mladším nebyl zrovna jednoduchý. Po 6 letech manželství a narození dcery Nely skončil totiž jejich vztah kvůli Ondřejově nevěře. Přesto však z tohoto období vzešlo něco krásného, a to silná vazba mezi maminkou a dcerkou, která trvá dodnes. Gondíková veřejně přiznává, že na Nelu nikdy nezanevřela, a jejich vztah přes všechny změny zůstal velice pevný.
Nelu zajímají zvířata, studuje ale bytový design
Po rozvodu našla Adéla nový domov po boku herce Jiřího Langmajera, s nímž má stejný náhled nejen na život, ale i na rodinné hodnoty. Langmajer, proslavený svým charismatem a hereckou kariérou, se stal jejím pevným bodem v životě. A nejen pro Adélu, ale právě i pro její dceru Nelu, která k němu prý chová obrovskou úctu.
Dcera Adély Gondíkové, Nela Brousková, se původně vydávala na dráhu spjatou se zvířaty. Studovala zemědělskou školu se zaměřením na veterinární obor PET. „Nelinka je zvířecí maminka,“ řekla již dříve její matka Adéla dle Prima Ženy. Její vztah ke zvířatům je hluboký a trvá odmalička. Přesto ale změnila své budoucí kariérní zaměření. „Teď studuje bytový design. Maluje a vytváří různé věci, třeba 3D a na počítači maluje, ona je velmi nadaná,“ prozradila Gondíková pro Extra.
Herci Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Adéla Gondíková (narozená 19. 8. 1973 v Sokolově) je česká herečka, moderátorka a dabérka. Po studiích na Pražské konzervatoři se pustila do rozhlasové a televizní kariéry. Nejdříve se proslavila po boku svého bratra Dalibora, kdy společně moderovali populární pořady jako Snídaně s Novou, Go Go Šou nebo Rady ptáka Loskutáka.
Adéla má za sebou výrazné herecké role. Objevila se třeba v seriálech jako Ordinace v růžové zahradě nebo Sestřičky a ve filmech Doktor od jezera hrochů či Sezn@mka. Ve světě divadla ji můžeme vidět na prknech Hudebního divadla Karlín, Divadelní společnosti Háta či Komorního divadla Kalich.
Jiří Langmajer je respektovaným českým hercem. Už od mládí se pohyboval na divadelních prknech a postupně si vybudoval pověst charismatického herce dramatických i komediálních rolí. Je známý nejen z filmů jako Šťastný nový rok, Po čem muži touží či Všechno nebo nic, ale také z řady divadelních her. Dle kolegů je perfekcionista, díky čemuž však působí jeho role autenticky. V osobním životě našel klid po boku právě Adély Gondíkové.
Rodina, kariéra a život
Osobní život Adély je silně propojený s její hereckou a moderátorskou kariérou. I když je pracovně hodně vytížená, snaží se se svou dcerou být co nejvíce. S Langmajerem sdílí domov, společné chvíle i pracovní zodpovědnost. S Nelou, která letos oslavila 21. narozeniny, mají otevřený a upřímný vztah, který je základem jejich pevného pouta. Její dcera však již vyletěla s hnízda a bydlí s dlouholetým přítelem.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, PrimaŽeny, Extra, Instagram Adély Gondíkové