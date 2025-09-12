Ljuba Krbová a Ondřej Neff jsou stabilním manželským párem. První roky vztahu však zasáhla tragická smrt spisovatelovy dcery.
Herečka Lujba Krbová, známá především díky své roli Aničky Liškové ze seriálu Ulice, je již řadu let provdaná za spisovatele Ondřeje Neffa. Ten ve svém životě prožil něco, co je noční můrou každého rodiče. Nejenže ztratil dceru, ale okolnosti její smrti byly pro otce zvláště trýznivé. Je tomu už 17 let, co manželé prožili ve svém životě skutečné peklo, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.
Zamilovala se do něj skrze SMS zprávy
Herečka Ljuba Krbová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, že se do svého manžela, Ondřeje Neffa, zamilovala skrze SMS zprávy, které jí na začátku jejich seznámení posílal. Dodnes je má uložené. Seznámili se v literární kavárně, kde Neff četl svou povídku a Krbová četla Čapka. Ani jeden netušil, kdo ten druhý je. Krbová neznala jeho díla, ona zase nechodil do divadla.
Po první schůzce oba odjeli se svými dětmi na dovolenou. Neff se synem na výlet na motorky, Krbová s dcerou na kola. Po celou dobu, co byli pryč, si posílaly SMS zprávy, které rozhodly. „On byl tak vtipnej, že jsem se do něj zamilovala přes SMS. Ty SMS jsem si přepsala a mám je pořád schované,“ přiznala herečka. Od té doby jsou spolu a manžele tvoří od roku 2008. Jejich manželství je idylické, nehádají se, raději se vždy snaží najít společnou řeč. „Už jsme dost staří na to, abychom věděli, že dohoda člověka stojí mnohem méně sil než boj,“ uvedla herečka.
V dobrém i ve zlém
Jejich manželství přece jen utržilo obrovskou ránu, která je však ještě o to více semkla. Neff ztratil svou jedinou dceru Irenu, a to za velmi trýznivých okolností. Byla zavražděna. Později byl dopaden i její vrah, kterým nakonec byl její manžel Robert Neff Novák. V roce 2008 ve věku pouhých 28 let zemřela Irena Neffová na následky uškrcení.
„V pondělí 25. února jsem přivezl syna Davida z letiště. Seděli jsme tady u stolu, když přišel Robert s Dominikou na ruce. Ptal se, jestli nevíme, co je s Irenou. Že v neděli dopoledne odešla cvičit a nevrátila se. To byl šok. Irena byla vzorná matka, neopustila by dítě ani na hodinu, aniž zajistila hlídání,“ uvedl pro iDnes Ondřej Neff. Všichni pomáhali utrápenému manželovi hledat ženu, po které se slehla zem. On byl tím posledním, kdo by byl podezříván z jejího zmizení.
Přesto byl nakonec z její vraždy obviněn poté, co bylo její tělo nalezeno zakopané v lese na Berounce. Robert Neff Novák se přiznal. Uvedl, že k incidentu došlo po hádce s manželkou, kdy ženu fyzicky napadl a začal škrtit. K dovršení svého hrůzného činu nakonec použil napájecí kabel od videa, který Ireně utáhl kolem krku. Později se také zjistilo, že Robert Neff Novák byl agresor, svou manželku pravidelně fyzicky napadal, a to natolik, že musela být několikrát ošetřena lékařem. Nikdo kromě Ireny nic netušil. Byl odsouzen ke 13 letům vězení, propuštěn na svobodu byl před 4 lety. Dceru Dominiku dostal do péče bratr zesnulé, David s partnerkou Thao.
Zdroj: Autorský text, YouTube 7 pádů Honzy Dědka, iDnes, Super