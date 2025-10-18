Jiří Pomeje zemřel předčasně v 54 letech, jeho jediná dcera si ho tak dlouho neužila. V televizi jí prý neuteče žádný film, ve kterém její tatínek hraje.
Už je to více než šest let, co zemřel známý herec a producent Jiří Pomeje. Rodinu založil až v pozdějším věku, když se mu s manželkou Andreou narodila dcera Anička. Bohužel jejich manželství nakonec nemělo dlouhého trvání a Jiří bojoval poslední dva roky života s rakovinou. Z dcery měl však velkou radost a i ona si na tatínka pamatuje. Dnes ho s nadšením sleduje v každé pohádce a filmu, ve kterých hrál. Na Osobnosti.cz nás také zajímalo, co o dceři říká její maminka Andrea.
Z malé dcerky byl Pomeje nadšený
Jiří Pomeje měl z narození dcery Aničky ohromnou radost. Tatínkem se stal poprvé až ve svých 48 letech a netajil se tím, jak hluboce tento moment prožívá. „V 9:05 byla na světě, jsem úplně hotovej. Celou noc jsem nespal, ale během porodu jsem byl klidný. Pak jsem vyšel ze sálu a složil jsem se, brečel jsem jako želva,“ vzpomínal v roce 2013 Jiří Pomeje pro deník Super.
I když byla péče o novorozené miminko náročná, Jiří Pomeje neměl problém se do péče o dceru zapojit, a dokonce byl i nějakou dobu na mateřské. „Jsem šťastný člověk. Jistě, slýchali jsme, jak se všechno po narození dítěte změní. A změnilo. Ale to dítě vztah jednoznačně utužuje. A problémy, které jsme řešili dřív, jsou směšné. Teď se vše točí kolem té naší malé holky,“ pochvaloval si pro iDnes.
Problémy se jejich manželství nevyhnuly
Zpočátku tak vše vypadalo růžově, jenomže nakonec manželství nevydrželo. Postupně se do něj začaly vracet problémy, které partneři měli ještě před narozením dcery, a Andrea v roce 2018 podala žádost o rozvod. Jako hlavní důvody tehdy uváděla Jiřího životní styl, zdravotní problémy a alkohol, který byl patrně hlavním důvodem, proč rodina nefungovala tak, jak by si představovala.
Jiří Pomeje o rok později podlehl rakovině hrtanu, se kterou bojoval od roku 2017. „Když zemřel, byla malinká, ale něco málo si pamatuje. Jen přemýšlím, jestli jsem neudělala chybu, že jsem s ní smrt Jirky pomalu a nenásilně víc neprobírala. Jestli to v sobě nemá zablokované a nebude to pro ni jednou náraz, až si to naplno uvědomí,“ svěřila se Andrea Pomeje loni pro Extra.
Přiznala také, že Anička tátu hodně řeší a v televizi nevynechá jediný film, kde její tatínek hraje. V minulosti Andrea na svých sociálních sítích prozradila, že čím je dcera starší, tím více se svému tatínkovi podobá. Soukromí dcery, která nedávno oslavila 12. narozeniny, však bedlivě střeží a nikdy neukazuje její tvář. Tuší také, že ještě nastane čas, kdy si bude muset s dcerou o jejím tatínkovi promluvit. „Dnes to ještě vnímá spíš takovým dětským způsobem, ale už se blíží doba, kdy to na ni může dolehnout,“ potvrdila Andrea.
